Wien. (KNA) Einer neuen Studie zufolge hat die überwiegende Mehrheit der Muslime in der Europäischen Union großes Vertrauen in demokratische Institutionen. Dies gelte auch dann, wenn sie Diskriminierungen und Belästigungen erfahren hätten, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie der EU-Grundrechteagentur.

"Die Ergebnisse unserer Erhebung zeigen, dass es vollkommen lächerlich ist zu behaupten, Muslime wären in unseren Gesellschaften nicht integriert", sagte Michael O'Flaherty, Direktor der EU-Grundrechteagentur. Das Gegenteil sei der Fall. "Wir stellen fest, dass ihr Vertrauen in die demokratischen Institutionen größer ist als bei weiten Teilen der Allgemeinbevölkerung", so O'Flaherty.Allerdings verhindere jeder einzelne Fall von Diskriminierung und Hasskriminalität die Inklusion von Muslimen und verringere auch Möglichkeiten, Arbeit zu finden. "So gesehen laufen wir Gefahr, Einzelne und ganze Bevölkerungsgruppen zu entfremden, was gefährliche Folgen haben kann", sagte O'Flaherty. Laut dem Bericht fühlte sich ein Drittel der Muslime innerhalb der vergangenen fünf Jahre bei der Arbeitssuche diskriminiert. Nur 12 Prozent der Muslime zeigten die vergangenen Fälle von Diskriminierung an.