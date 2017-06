Berlin. (KNA/dpa) Infolge des DDR-Grenzregimes an der innerdeutschen Grenze sind zwischen 1949 und 1989 laut Angaben von Forschern der Freien Universität Berlin 327 Menschen gestorben. Dazu zählt eine am Mittwoch in der Stiftung Berliner Mauer vorgestellte Studie nicht nur die zivilen Todesopfer entlang der Grenze zwischen Lübecker Bucht und der damaligen Tschechoslowakei sondern beispielsweise auch deutsche und sowjetische Deserteure, deren Flucht an der DDR-Grenze tödlich scheiterte. Ebenfalls berücksichtigt wurden 44 Selbsttötungen von Grenzpolizisten und Grenzsoldaten "mit dienstlichem Hintergrund".

Das jüngste Opfer des DDR-Grenzregimes war sechs Monate alt, das älteste 81 Jahre. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) sagte, die neuen Forschungsergebnisse seien ein wichtiger Beitrag, um den Opfern Namen und Gesicht wiederzugeben.Laut Angaben der Projektleiter Klaus Schroeder und Jochen Staadt vom Forschungsverbund "SED-Staat" ist mit dem Handbuch "Die Todesopfer des DDR-Grenzregimes an der innerdeutschen Grenze" die Aufarbeitung der Todesfälle an der innerdeutschen Grenze abgeschlossen. Zuvor hatten Untersuchungen für Berlin 39 Tote vor dem Bau der Mauer 1961 und weitere 139 in der Zeit danach ergeben.Zu Todesfällen von DDR-Bürgern bei Fluchtversuchen über die Ostsee und über Grenzen anderer Ostblockstaaten seien allerdings weitere Recherchen nötig.