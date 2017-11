Genf/Damaskus. Ohne Vertreter der syrischen Regierung ist am Dienstag die achte Runde der Syrien-Friedensgespräche in Genf gestartet. Mitarbeiter von UN-Vermittler Staffan de Mistura sprachen mit Oppositionsvertretern. Eine formelle erste Sitzung sollte im Laufe des Spätnachmittags stattfinden. Die Delegation aus Damaskus wollte erst am Mittwoch anreisen.

In Syrien erreichte nach UN-Angaben erstmals seit Wochen wieder ein Hilfskonvoi die Rebellenenklave Ost-Ghuta östlich von Damaskus mit Versorgungsgütern für 7200 Menschen. Eingeschlossen von Regierungstruppen sind dort nach UN-Angaben aber etwa 400 000 Menschen. Die Aussichten auf eine baldige Friedenslösung für Syrien nach fast sieben Jahren Bürgerkrieg waren ohnehin gering. Die sieben vorausgegangenen Verhandlungsrunden hatten keinerlei Annäherung gebracht. Die beiden Seiten haben noch nicht einmal an einem Tisch gesessen, sondern stets nur separat mit de Mistura verhandelt. Während die Opposition, wie in UN-Resolution 2254 verlangt, über Wahlen und eine neue Verfassung verhandeln will, besteht die Regierung darauf, die Terrorbekämpfung zum Thema zu machen. Die Opposition macht auch keinen Hehl daraus, dass sie eine Zukunft für Syrien nur nach dem Abgang von Präsident Baschar al-Assad sieht. De Mistura hatte zuvor gewarnt: "Lassen Sie mich eins klar sagen: Wir werden keine Vorbedingungen akzeptieren."