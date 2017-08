Bamako/Ouagadougou. (dpa/KNA) UN-Generalsekretär António Guterres hat die Angriffe auf UN-Friedenstruppen im westafrikanischen Staat Mali mit 17 Toten scharf verurteilt. In einer Erklärung betonte er, dass Angriffe auf UN-Friedenstruppen nach internationalem Recht als Kriegsverbrechen gelten könnten. Am Montagabend hatten Unbekannte das Hauptquartier der UN-Mission in Timbuktu im Norden angegriffen, wie eine Sprecherin der Mission, Radhia Achouri, am Dienstag sagte. Dabei seien 13 Menschen umgekommen. Bei einem weiteren Angriff auf einen UN-Stützpunkt in Douentza sind vier Menschen getötet worden. Die UN sprach von "Terroranschlägen". Im Norden ist vor allem die Terrororganisation Al-Kaida im Islamischen Maghreb aktiv. Die Bundeswehr ist mit rund 800 Soldaten als Teil der UN und einer europäischen Mission eingesetzt.

In Malis Nachbarland Burkina Faso griffen am Sonntagabend Unbekannte ein Restaurant in der Hauptstadt Ouagadougou an. Dabei wurden 20 Menschen getötet. Darunter der Landesdirektor der Welthungerhilfe. Dies teilte die Entwicklungsorganisation mit. Es sei erschütternd, "dass ein so engagierter Mitarbeiter Opfer dieser sinnlosen und brutalen Gewalt geworden ist", sagte Präsidentin Bärbel Dieckmann.