Sicherheit ist ein rares Gut in Afghanistan. Selbst Diplomaten in Kabul können sich nicht gegen Gewalt schützen. Schwere Anschläge wie am Mittwoch sind das Resultat ungelöster politischer Krisen.

Keine Sicherheit

Spielball der Großmächte

Wir wollen Frieden, aber diejenigen, die uns während des Ramadans töten, sind des Friedens nicht wert. Abdullah Abdullah, Afghanistans Ko-Regierungschef

Dubai/Kabul. "Wie ein Erdbeben" hat eine Explosion am Mittwochmorgen das hochgesicherte Diplomatenviertel von Kabul erschüttert. So schilderten Zeugen den schweren Anschlag in der Rush Hour in der afghanischen Hauptstadt. Mehr als 80 Menschen starben, etwa 460 wurden verletzt, darunter Mitarbeiter der deutschen Botschaft. Ein afghanischer Sicherheitsbediensteter, der zum Schutz des Geländes im Einsatz war, ist umgekommen. Mehr als 50 Autos brannten, Fensterscheiben flogen Hunderte Meter weit.Kurz nach Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan, der dem Frieden und der inneren Einkehr gewidmet ist, wiegt der Schock besonders schwer. "Wir wollen Frieden, aber diejenigen, die uns während des Ramadans töten, sind des Friedens nicht wert", erklärte Ko-Regierungschef Abdullah Abdullah.Der Anschlag wurde in der diplomatischen Zone Kabuls verübt, in der sich auch das Hauptquartier der Militärmission für Afghanistan befindet. Das Wasir-Akbar-Chan-Viertel war bereits früher Ziel von Anschlägen. Und auch jetzt stellt sich die Frage: Wie schafften es die Attentäter, den Sprengsatz in das bewachte Gebiet zu bringen? Er soll in einem Tanklaster verborgen gewesen sein.Das Attentat zeigt auch, wie wenig sich die Sicherheitslage nach fast 16 Jahren verbessert hat und wie wenig sichere Gebiete es gibt: Selbst Botschaftsangehörige hinter meterhohen Mauern und Explosionsschutzwänden sind nicht sicher. Das Sicherheitsdebakel ist das Resultat von drei politischen Krisen: Die Regierung ist zerstritten, Afghanistans Beziehungen zu den Nachbarn sind schwierig, und der Konflikt mit den radikal-islamischen Taliban dauert an. Präsident Aschraf Ghani leitet eine schwache Regierung, die vom Westen zwar gestützt wird, aber mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert ist. Das ist Wasser auf die Mühlen der Aufständischen, die weiter einen Großteil des Landes kontrollieren.Afghanistans Beziehungen mit Pakistan liegen im Argen: Pakistan ist aber von zentraler Bedeutung für die Sicherheit und Zukunft Afghanistans. Die USA haben mehr als ein Jahrzehnt lang versucht, Pakistans Militär und Geheimdienst mit milliardenschweren Militärhilfen dazu zu bringen, Terrororganisationen wie das Haqqani-Netzwerk zu bekämpfen. Zugleich sollte die Taliban-Führung, die 2002 in Pakistan Zuflucht gefunden hat, zu einem Friedensschluss mit der Regierung in Kabul bewegt werden. Bislang vergeblich.Pakistans Armeeführung hat diese Strategie genutzt, um das Beste beider Welten zu bekommen: Amerikanische Hilfe wegen des Anti-Terror-Kriegs auf der einen Seite - gekoppelt mit der ungebrochene Unterstützung der Taliban auf der anderen Seite, über die sich Pakistan seinen Einfluss in Afghanistan sichern will.Doch auch die Beziehung zwischen Afghanistan und dem Iran und Russland sind angespannt. Ohne deren Mitwirkung ist das Land kaum dauerhaft zu stabilisieren. Im Gegenteil, es zeichnet sich eine neue Front zwischen den USA und Russland in Afghanistan ab - diesmal mit umgekehrten Vorzeichen als in den 1980er Jahren. Russland sucht die Nähe zu den aufständischen Taliban, seinem früheren Kriegsgegner, während die USA die Regierung in Kabul stützt.Der Westen sieht das neue Engagement Russlands in Afghanistan kritisch und hat eine Einladung Moskaus zu Friedensgesprächen in Afghanistan ausgeschlagen. Gleichzeitig mehren sich die Hinweise drauf, dass die USA unter Präsident Donald Trump ihre rund 9000 Soldaten in Afghanistan wieder aktiv am Kampf gegen die Taliban beteiligen wollen, anstatt vor allem Trainingsaufgaben zu erfüllen. Die Zahl der Luftschläge der Amerikaner gegen die Taliban und die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) sind auf dem höchsten Stand seit fünf Jahren.