London. Nach drei schweren Terroranschlägen in kurzer Folge will die britische Premierministerin Theresa May den radikalen Islamismus in der britischen Gesellschaft "ausrotten". Zugleich unterstützte sie am Montag die "Shoot to kill"-Taktik der Polizei, also gezielte Schüsse mit Tötungsabsicht auf Angreifer. "Jetzt reicht's", sagte May nach dem Anschlag zu Pfingsten mit sieben Toten.Zugleich steht May wegen der vorzeitigen Parlamentswahl am Donnerstag unter Druck. Denn die Umfragewerte ihrer Partei bröckeln. Der Kampf gegen den Terror ist in den Mittelpunkt des Wahlkampfs gerückt - auch weil sie als frühere Innenministerin für einen Personalabbau bei der Polizei steht. Der Chef der oppositionellen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, forderte May deshalb zum Rücktritt auf. Es gebe heute 20 000 Polizisten weniger als im Jahr 2010.Als Reaktion auf den jüngsten Anschlag stellte May einen Vier-Punkte-Plan vor, der sich mit aller Härte nicht nur gegen Terroristen, sondern gegen den radikalen Islamismus richtet. "Wir müssen viel stärker daran arbeiten, ihn zu erkennen und ihn im öffentlichen Dienst und in der Gesellschaft auszurotten." Mit dem Begriff "öffentlicher Dienst" spricht May vermutlich das Schulwesen an. Es gebe "viel zu viel Toleranz für Extremismus in unserem Land". May plant unter anderem eine schärfere Überwachung von Internet und Messenger-Diensten.Drei Männer hatten am Samstagabend im Zentrum Londons Menschen mit einem Lieferwagen und langen Messern attackiert und dabei sieben Passanten getötet und rund 50 teils schwer verletzt. Die Angreifer wurden von Polizisten erschossen - vom Notruf bis zu ihrer Tötung vergingen nur acht Minuten. Unter den Verletzten waren laut Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) auch zwei Deutsche. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte den Anschlag für sich. Zwölf Menschen wurden im Zusammenhang mit dem Attentat festgenommen, sieben Frauen und fünf Männer. Ein Mann und eine Frau sind wieder frei.US-Präsident Donald Trump sprach den Briten seine Solidarität aus, kritisierte jedoch mehrfach den Londoner Bürgermeister Sadiq Khan. Zugleich benutzte er den Anschlag, um seine Forderung nach einem US-Einreisestopp zu bekräftigen.