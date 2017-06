Cedar Rapids. US-Präsident Donald Trump präsentiert sich als erfindungsreicher Öko-Tüftler. Vor Anhängern in Cedar Rapids (Iowa) erklärte er eine neue Idee für die von ihm angekündigte Grenzmauer zu Mexiko: "Wir denken an etwas, das neu, einzigartig ist", sagte er. "Schließlich sprechen wir über die Südgrenze, eine Menge Sonne, eine Menge Hitze", so der Präsident. "Wir denken darüber nach, die Mauer als Solarmauer zu bauen, so dass sie sich selbst finanziert."

Je höher die Mauer werde, desto wertvoller werde sie. Dann müsse Mexiko auch nicht so viel Geld bezahlen. Trump hatte bisher stets behauptet, die Kosten für den Mauerbau in Milliardenhöhe müssten von Mexiko getragen werden. Der mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto hatte dies wiederholt zurückgewiesen.Die Idee mit den Solaranlagen an einer Grenzmauer stammt nicht von Trump selbst. Sie ist einerseits nach Medienberichten Teil eines Teilnehmerbeitrags einer Firma aus Las Vegas in einem vom Innenministerium ausgeschriebenen Architektenwettbewerb. Andererseits hatten Umweltschützer eine solche Möglichkeit scherzhaft ins Gespräch gebracht. Derzeit ist völlig unklar, ob die Pläne eines Mauerbaus überhaupt umgesetzt werden können.