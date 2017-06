Washington. Die USA ziehen sich aus dem Klimaabkommen von Paris zurück. US-Präsident Donald Trump gab den Rückzug am Donnerstag in Washington bekannt. Mit dieser Entscheidung stellt sich Trump gegen den Rat aus Wirtschaft und Wissenschaft - und gegen den Rest der Welt. Man wolle sofort mit Verhandlungen für ein besseres Abkommen beginnen, sagte Trump.

Es müsse aber klar sein, dass ein neuer Vertrag besser für die amerikanischen Arbeiter sei, sagte Trump treu seiner Linie "Amerika zuerst". Das jetzige Abkommen lade die Kosten bei den amerikanischen Bürgern ab. Wenn das gelinge, sei es gut, wenn nicht, auch. Der Ausstieg der Vereinigten Staaten - weltweit nach China zweitgrößter Produzent von Treibhausgasen - ist ein massiver Schlag gegen das internationale Regelwerk. Die absehbare Entscheidung hatte rund um den Globus eine Welle des Protestes ausgelöst. Zwar wollen neben China und Russland weitere wichtige Länder den Vertrag befolgen. Es wird aber befüchtet, dass Trumps Alleingang eine Kettenreaktion auslöst und sich auch andere der 195 Unterzeichner vom Klimaschutz verabschieden.Die Europäer hatten sich zuvor trotzig versichert, das wegweisende Abkommen von 2015 wäre auch ohne die USA nicht tot. EU-Spitzenpolitiker hatten Trump vergeblich vor einem Ausstieg gewarnt. Martin Schulz (SPD) drohte mit Konsequenzen. US-Firmen sollten nur Marktzugang in Europa bekommen, wenn sie sich an die hier geltenden Regelungen hielten. Auch große US-Unternehmen wie Facebook, Apple und Levi Strauss halten einen Ausstieg für nicht zukunftsweisend und langfristig wirtschaftsschädlich. Der Rückzug soll am 4. November 2020 wirksam werden - einen Tag nach der nächsten Präsidentenwahl in den USA.