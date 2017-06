Washington. US-Präsident Donald Trump will den Anwalt Christopher A. Wray zum FBI-Direktor machen. Das gab Trump am Mittwoch auf Twitter bekannt. Wray (50) folgt auf James Comey, den Trump am 9. Mai fristlos entlassen hat. Wray arbeitet als Anwalt in Washington DC. Er war unter George W. Bush für das Justizministerium tätig. Trump twitterte, Wrays Zeugnisse seien makellos. Er machte seine Mitteilung nur zwei Stunden vor einer mit Spannung erwarteten Anhörung führender Geheimdienstler vor dem Senat.

An diesem Donnerstag wird zudem Comey selbst vor einem Senatskomitee aussagen. Dieser Termin gilt als einer der bisher wichtigsten in Trumps Präsidentschaft. Sollte Comey aussagen, Trump habe versucht, FBI-Ermittlungen in der Russland-Affäre zugunsten seiner Regierung zu beeinflussen, würde das den US-Präsidenten politisch schwer belasten.Der frühere Geheimdienstdirektor James Clapper sagte, angesichts der Vorgänge verblasse die Watergate-Affäre - und er habe Watergate selbst miterlebt. Er sei tief besorgt über den Angriff auf die Institutionen der USA, sowohl extern, wie etwa von Russland, als auch intern, vom US-Präsidenten selbst.Wray gilt als Experte für Wirtschaftskriminalität und ausgezeichneter Anwalt. Er ist Absolvent der Elite-Universität Yale. Von 2003 bis 2005 leitete er im US-Justizministerium als assistierender Generalbundesanwalt die Strafabteilung und war damals auch mit dem Skandal um den Energieriesen Enron befasst. Wray wurde seinerzeit einstimmig vom Senat bestätigt. Er war auch Rechtsbeistand des Gouverneurs von New Jersey, Chris Christie, im Bridgegate-Skandal um einen künstlich erzeugten Stau. Christie wurde von den Vorwürfen freigesprochen. Amerikanische Medien kommentierten Wrays Nominierung als vergleichsweise sichere Bank, sowohl bei seiner Bestätigung im Senat als auch für das FBI selbst. Die Bundespolizei werde die Nominierung mit Erleichterung aufnehmen, schrieb die "New York Times".Unterdessen wurde bekannt, dass Trump in der Russland-Affäre außer auf Comey auch Druck auf den Nationalen Geheimdienstdirektor Daniel Coats ausgeübt haben. Das berichtete die "Washington Post" unter Berufung auf anonyme Quellen im Regierungsapparat. Dem Bericht zufolge hat Trump versucht, ranghohe Geheimdienstleute dazu zu bringen, Druck auf Comey zu machen. Ziel sei gewesen, dass dieser die Ermittlungen gegen den inzwischen entlassenen Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn fallen lässt. Entsprechende Aufzeichnungen habe Coats an Vertraute weitergereicht.Den Unterlagen zufolge soll Trump nach einem Treffen im Weißen Haus in größerem Kreis Coats und CIA-Chef Mike Pompeo gebeten haben, im Raum zu bleiben. Anschließend sei es zu der Bitte gekommen. Ein Sprecher von Coats sagte der Zeitung, der Geheimdienstchef habe sich "zu keiner Zeit unter Druck gesetzt gefühlt". Inhalte vertraulicher Gespräche wolle er nicht diskutieren.In der Russland-Affäre soll es einem Bericht des Senders ABC News zufolge auch zum Streit zwischen Trump und Justizminister Jeff Sessions gekommen sein. Sessions bot demnach seinen Rücktritt an. Der Justizminister galt lange Zeit als einer der treuesten Wegbegleiter Trumps, der ihm im Wahlkampf stets zur Seite stand. Sessions selbst zog sich aus den Russland-Ermittlungen zurück.