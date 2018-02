Washington. US-Präsident Donald Trump hat in seiner ersten Rede zur Lage der Nation die Bürger zur Versöhnung aufgerufen, gleichzeitig will er aber an seinen umstrittenen politischen Projekten festhalten. Trump forderte die Amerikaner - laut Umfragen ein vielfach gespaltenes Volk - zur Einheit und zum Zusammenhalt auf. "Das ist unser neuer amerikanischer Augenblick", sagte der 71-Jährige vor allem mit Blick auf positive Zahlen aus der Wirtschaft.

Er sprach sich jedoch auch für die Weiterführung des national und international höchst umstrittenen Gefangenlagers aus und pochte auf den Bau einer Grenzmauer zu Mexiko. Im Inneren forderte er Härte im Kampf gegen Drogen und Straßenkriminalität. Beim besonders strittigen Thema Einwanderung zeigte er sich zu Kompromissen bereit. In der Außenpolitik adressierte Trump insbesondere die Konflikte mit dem Iran und Nordkorea. Zugleich forderte der Präsident, das Atomwaffenarsenal zu modernisieren. Dafür bekam er Applaus aus dem Lager seiner Unterstützer, aber auch aus den Reihen der klassischen politischen Rechten in den USA.Die in den USA besonders heiß diskutierte Russland-Affäre oder das Freihandelsabkommen Nafta mit Mexiko und Kanada erwähnte Donald Trump in seiner 80-minütigen Ansprache am Dienstagabend (Ortszeit) im Kapitol in Washington mit keiner Silbe. Kommentar, Seite 4