Für die Türken ist es "Selbstverteidigung", für die Kurden eine Aggression ohne Anlass. Der türkische Einmarsch in Syrien zielt auf einen Ableger der PKK - und torpediert den fragilen Friedensprozess im Bürgerkriegsland weiter.

YPG Die Kurden gehören zu den bedeutendsten Kriegsparteien in Syrien. Kämpfer der von den USA unterstützten Kurdenmiliz YPG kontrollieren große Teile im Norden Syriens an der Grenze zur Türkei, wo die Kurden eine Selbstverwaltung eingerichtet haben. Die türkische Regierung befürchtet dadurch Auswirkungen auf die kurdischen Autonomiebestrebungen im eigenen Land. Die Kurdenpartei PYD und ihre Miliz YPG sind eng mit der kurdischen Arbeiterpartei PKK verbunden, die von der Türkei als Terrororganisation eingestuft wird. Das Bündnis der Syrischen Demokatischen Kräfte (SDF), das von der YPG geführt wird, hatte mit US-Unterstützung zuletzt große Erfolge im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) errungen. (dpa)

Istanbul/Damaskus. Türkische Kampfjets werfen zu heroischer Musik Bomben ab, Soldaten bedanken sich - kurz vor dem Grenzübertritt nach Syrien - beim Volk für die Unterstützung. Die Botschaft der türkischen Fernsehsender ist am Sonntag eindeutig: Bei der Militäroffensive gegen die kurdischen Truppen im Bürgerkriegsland geht es um die Verteidigung der Türkei. Dabei ist der Militäreinsatz "Operation Olivenzweig" nicht nur militärisch brandgefährlich. Für die innere Stabilität der Türkei ist er Gift.Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan äußerte jedenfalls die Hoffnung, dass seine Truppen den Angriff auf die Kurdenenklave um die Stadt Afrin schnell durchziehen. "Selbstverteidigung" nennt Ankara als Grund für die Offensive, die zuerst mit Artilleriebeschuss, am Samstag mit Luftangriffen und tags darauf mit dem Einsatz von Bodentruppen in die Tat umgesetzt wurde.Die kurdischen Volksschutzeinheiten (YPG) in Nordsyrien sind für die Türkei Terroristen. Sie kontrollieren als bewaffneter Arm der Kurdenpartei PYD nicht nur die Region um Afrin, sondern stehen über Hunderte Kilometer an der türkischen Grenze. Als Ableger der in der Türkei verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK machen die Kurdenverbände Ankara schon lange Sorgen. Die PKK verübt immer wieder Anschläge in der Türkei und liefert sich in der Südosttürkei seit dem Scheitern eines Waffenstilltands 2015 Gefechte mit dem Militär. "Die Türkei kann die Präsenz von terroristischen Elementen an ihren Grenzen nicht dulden", hieß es aus dem Außenministerium zur Rechtfertigung. "Wir beabsichtigen, den Einsatz fortzusetzen, bis alle Terroristen in der Region ausgerottet sind." Die Türkei fürchtet seit langem, dass die kurdischen Gebiete in Syrien den Wunsch nach mehr Selbstbestimmung der Kurden befeuern. Die Operation "Schutzschild Euphrat" war 2016 zwar offiziell gegen die Terrormiliz IS in Syrien gerichtet. Sie traf auch die Kurden und trieb einen Keil zwischen zwei von der YPG kontrollierte Gebiete an der Grenze. Für den inneren Frieden der Türkei ist der Einsatz gegen die kurdischen Milizen in Syrien Gift. Es könnte zu Protesten der Kurden in der Türkei kommen. Doch der türkische Einmarsch geht über ein türkisch-syrischen Grenzstreit hinaus: Die YPG ist ein Verbündeter der USA und ein Schlüssel im Kampf gegen den IS. Wenn Staatschef Erdogan sagt, dass nach Afrin die Region um Manbidsch weiter im Osten dran sei, kann dies auch den Dschihadisten helfen. Denn ein Angriff auf die YPG dort könnte eine Verschiebung von Kämpfern aus anderen Teilen des kurdischen Gebietes zur Folge haben. Zum Beispiel aus dem Euphrattal im Osten des Landes, wo die Truppen gegen die letzten Reste des IS kämpfen. Das dürfte den USA nicht gefallen.In der Region um Afrin waren zudem russische Militärbeobachter und Truppen vor Ort. Vor dem türkischen Einsatz wurden sie zwar in ein nahe gelegenes Gebiet verlegt, doch die Bodenoffensive löste in Moskau Besorgnis aus. Das Vorgehen könne den sehr fragilen Friedensprozess für Syrien deutlich gefährden, sagte der russische Außenpolitiker und Dumaabgeordnete Konstantin Kossatschow. Denn eigentlich wollte Russland in einer Woche weitere Verhandlungen beginnen - diesmal im Sotschi, wo die Türkei als Schutzmacht für die Rebellen Syriens auftritt. Doch das Vorgehen Ankaras könnte das angespannte Verhältnis zu Moskau weiter belasten. Denn Russland hofft auf eine Teilnahme der syrischen Kurden. Sogar eine Delegation der YPG sollte in Sotschi mit am Tisch sitzen - zum Ärger der Türkei.