Die Union würde gerne mit der SPD regieren - aber gilt das auch umgekehrt? Ob es überhaupt zu Koalitionsgesprächen kommt, entscheidet der SPD-Parteitag am Sonntag. Die Anhänger legen sich ins Zeug.

Für mich steht außer Frage: Die Parteimuss sich erneuern. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD)

Berlin. Kurz vor der mit Spannung erwarteten SPD-Entscheidung über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union werben sozialdemokratische Befürworter massiv um die Skeptiker. Rund 40 SPD-Politiker aller Flügel plädieren in einem Aufruf für Koalitionsgespräche - "aus Verantwortung für Deutschland, Europa und die SPD", wie es in dem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Appell heißt. Zu den Unterzeichnern zählen auch die ehemaligen Juso-Vorsitzenden Niels Annen und Björn Böhning.Zumindest bei den Wählern macht die Partei mit ihrem Kurs aber wenig Punkte. In dem am Freitag veröffentlichten ZDF-"Politbarometer" stürzte die SPD auf 20 Prozent ab. Das sind drei Prozentpunkte weniger als noch Anfang Dezember. Und das Ergebnis ist noch schlechter als bei der Bundestagswahl, bei der die SPD auf den historischen Tiefpunkt von 20,5 Prozent abgerutscht war. Die Werte seien vor dem Hintergrund einer durchwachsenen Bewertung der in den Sondierungsgesprächen mit der CDU und CSU erreichten Ergebnisse zu sehen, heißt es. Insgesamt finden diese Ergebnisse 38 Prozent der Befragten gut und 41 Prozent nicht gut. Wenn am nächsten Sonntag gewählt würde, käme die CDU/CSU laut "Politbarometer" auf 33 Prozent (plus 1 im Vergleich zu Anfang Dezember), das entspricht dem Bundestagswahlergebnis der Union. Die AfD würde 12 Prozent erreichen (unverändert im Vergleich zum Dezember, Bundestagswahl: 12,6). Die FDP käme auf 8 Prozent (unverändert, Bundestagswahl: 10,7), die Linke auf 10 Prozent (plus 1, Bundestagswahl: 9,2). Die Grünen könnten mit 12 Prozent rechnen (unverändert, Bundestagswahl: 8,9).Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) räumte am Freitag im ZDF-"Morgenmagazin" ein, die Situation sei "eine sehr schwierige für die SPD. Aber ich würde Umfragen zurzeit nicht als Kompass nehmen." Gegnern einer Großen Koalition warf sie "Oppositionsromantik" vor.Bei einem SPD-Sonderparteitag in Bonn stimmen am Sonntag 600 Delegierte darüber ab, ob das erarbeitete Sondierungsergebnis ausreicht und ihre Partei in förmliche Vertragsverhandlungen mit CDU und CSU einsteigen soll. Kommentar, Seite 4