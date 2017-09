Es ist ein Schaulaufen der Mächtigen, wenn Hunderte Staatschefs zur großen UN-Woche in New York kommen. US-Präsident Trump übt sich in scharfer Rhetorik. Seine härtesten Attacken gelten dem Regime in Nordkorea.

Die Geißel unseres Planeten ist eine Gruppe von Schurkenstaaten. US-Präsident Donald Trump

New York. US-Präsident Donald Trump hat den Iran in seiner ersten Rede bei den Vereinten Nationen scharf attackiert und Nordkorea im anhaltenden Atomkonflikt mit völliger Zerstörung gedroht. "Die Geißel unseres Planeten ist eine Gruppe von Schurkenstaaten", sagte Trump bei der am Dienstag eröffneten UN-Generaldebatte. "Wenn die vielen Rechtschaffenen sich nicht den wenigen Gemeinen entgegenstellen, wird das Böse triumphieren."Trump sagte: "Wenn (die USA) gezwungen sind, sich selbst oder ihre Verbündeten zu verteidigen, dann haben wir keine Wahl, als Nordkorea total zu zerstören." Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un bezeichnete er als "Raketenmann auf einer Selbstmordmission". Dessen Atomprogramm stelle eine Gefahr für die Welt dar und sprach von einer "Bande von Kriminellen", die sich mit Raketen und Nuklearwaffen ausrüstet". Vertreter der nordkoreanischen Delegation verfolgten die Rede in der ersten Reihe. Auch UN-Generalsekretär António Guterres kritisierte Nordkorea. "Millionen Menschen leben unter einem Schatten des Grauens", sagte er über das nordkoreanische Volk, das Hunger und schwere Verletzungen ihrer Menschenrechte erleiden müsse. "Wir dürfen nicht in den Krieg schlafwandeln", sagte Guterres und nannte die Verbreitung von Atomwaffen eine "unvorstellbare Gefahr".Den Iran bezeichnete Trump als wirtschaftlich ausgelaugten Schurkenstaat, der vor allem Gewalt exportiere. Man könne dieses mörderische Regime nicht so weitermachen lassen. Auch das "Regime" von Venezuelas Präsident Nicolas Maduro griff Trump an und warf Maduro vor, die Menschen verhungern zu lassen. In dem voll besetzten UN-Plenarsaal wiederholte Trump sein Vorhaben, die Außenpolitik an amerikanischen Interessen ausrichten zu wollen.Hochrangige Vertreter aus mehr als 190 Ländern reisten zum größten Treffen der Weltdiplomatie. Für Deutschland spricht bei der Generaldebatte am Donnerstag Bundesaußenminister Sigmar Gabriel. Deutschland war bereits am Dienstag Thema, als Nigerias Präsident Muhammadu Buhari sich bei Bundeskanzlerin Angela Merkel für ihr Vorgehen in der Flüchtlingskrise bedankte. (Kommentar und Seite 4)