Barcelona. Neun Tage vor dem umstrittenen Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien haben in der Nacht zum Freitag erneut Hunderte Menschen für das Recht auf die Volksabstimmung demonstriert. Sie harrten vor dem Justizpalast von Barcelona aus, um die Freilassung von 14 separatistischen Politikern und Beamten zu fordern, die am Mittwoch festgenommen worden waren. Die Stimmung sei aber nicht mehr so angespannt wie an den Vortagen gewesen, berichtete das spanische Fernsehen. Viele Demonstranten hätten stundenlang getanzt und gesungen, während sie die "Estelada" schwenkten - die Flagge der Unabhängigkeitsbewegung der Region. Zeltlager wurde errichtet, um die Proteste fortzuführen. Am Donnerstag hätten mindestens 20 000 Demonstranten an den Kundgebungen teilgenommen, berichtete "El Diario". Die Zentralregierung in Madrid will die Abstimmung verhindern.