Unicef: Echte Waffenruhe für Ost-Ghuta

Damaskus. Trotz andauernder Kämpfe hat zum zweiten Mal innerhalb einer Woche ein Hilfskonvoi das syrische Rebellengebiet Ost-Ghuta erreicht. 13 Lastwagen mit Lebensmitteln für 12 000 notleidende Menschen trafen am Freitag in der Stadt Duma ein. Das erklärte eine Sprecherin des UN-Nothilfebüros Ocha. Allerdings beklagten die UN, Beschuss habe die Hilfslieferung bedroht. Trotz Sicherheitsbeteuerungen der Konfliktparteien sei die Gegend um Duma weiter beschossen worden. Wer dafür die Verantwortung trug, blieb zunächst unklar. Ocha zufolge brachte der Konvoi Hilfsgüter, die am Montag nicht hatten abgeladen werden können. Das UN-Kinderhilfswerk forderte die Konfliktparteien auf, Hilfslieferungen zu ermöglichen.