Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unterstützt den Vorschlag, mehr Flüchtlinge als bisher geplant dauerhaft in der EU aufzunehmen. Zudem soll mehr Hilfsgeld nach Libyen fließen, um die Lage der Flüchtenden zu verbessern.

50 Millionen zusätzlich

Retourkutsche für Seehofer

Berlin. (dpa/KNA) Merkel zeigte sich am Freitag offen, die Zahl der europaweit zugesagten Plätze von 20 000 auf 40 000 zu verdoppeln. Dies sei eine Zahl, die "eine Europäische Union mit 500 Millionen Einwohnern wohl verkraften kann", sagte Merkel nach einem Treffen mit UN-Flüchtlingshochkommissar Filippo Grandi und dem Generaldirektor der Internationalen Organisation für Migration (IOM), William Lacy Swing, in Berlin. Voraussetzung sei allerdings, die illegale Zuwanderung besser in den Griff zu bekommen.Für Deutschland versicherte Angela Merkel, "dass wir bereit sind, unseren Teil zu tragen". Sie verwies in diesem Zusammenhang auch auf die Aufnahme von Flüchtlingen im Rahmen des EU-Abkommens mit der Türkei, wo Deutschland bereits in Vorleistung gegangen sei.Im Rahmen des "Resettlement-Programms" der Vereinten Nationen hatten sich die Mitgliedsstaaten der EU vor einigen Jahren zur Schaffung von 20 000 Plätzen für Flüchtlinge aus Syrien verpflichtet. Davon sollen 1600 Menschen nach Deutschland kommen. Die Bundeskanzlerin hat zudem dem UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) und der IOM bis zu 50 Millionen Euro für die Flüchtlingshilfe in Libyen in Aussicht gestellt. Zugleich wolle sie dabei helfen, humanitäre Standards in libyschen Flüchtlingslagern zu gewährleisten, so die Kanzlerin. Nötig seien zugleich ein weiterer Einsatz gegen die Fluchtursachen in Herkunftsländern, eine Zusammenarbeit mit den Durchreiseländern und der Kampf gegen Schlepperkriminalität.Das Bundesinnenministerium hat unterdessen der Einschätzung des bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer (CSU) widersprochen, wonach die Rückführung abgelehnter Asylbewerber nahezu unmöglich sei. Ein Ministeriumssprecher verwies am Freitag in Berlin darauf, dass es allein im vergangenen Jahr rund 80 000 Fälle einer freiwilligen oder zwangsweisen Rückkehr gegeben habe. Davon zu sprechen, dass das System per se nicht funktioniere, sei deshalb "nicht der richtige Schluss". Seehofer hatte im "Focus" gesagt, es sei "fast unmöglich, die Migranten wieder zurückzuführen, wenn sie einmal im Land sind".