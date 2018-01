Davos. US-Präsident Donald Trump hat beim Weltwirtschafts- forum in Davos die Unternehmen der Welt zum Investieren in den USA eingeladen. "Nie war die Zeit besser, um einzustellen, zu wachsen und zu investieren", sagte Trump in seiner mit Spannung erwarteten Rede bei dem Forum in Davos.

"Jetzt ist die perfekte Zeit, ihren Betrieb und ihre Investitionen in die Vereinigten Staaten zu bringen", sagte er vor mehreren Hundert Vertretern der Wirtschafts- und Finanzelite. "Amerika ist der Platz zum Geschäftemachen." Trump schloss zudem eine Rückkehr seines Landes zum Transpazifischen Handelsabkommen TPP nicht aus. Die USA würden über Freihandelsabkommen mit vielen Ländern nachdenken, darunter auch die TPP-Länder. Er kündigte allerdings auch eine harte Linie bei der Überwachung der Regeln für den Freihandel an. "Wir werden nicht länger wegsehen", sagte Trump. "Wir können keinen fairen und freien Handel haben, wenn einige Länder die Regeln brechen", sagte Trump.Mit lauten Buhrufen hatten Zuhörer auf heftige Angriffe Trumps auf die Medien reagiert. "Erst als ich Politiker wurde, habe ich bemerkt, wie fies und gemein, wie bösartig und wie falsch die Presse sein kann", sagte der US-Präsident. Aus weiten Teilen des Publikums war daraufhin Protest zu hören.Zwischendurch erntete der US-Präsident auch Lacher. Etwa als er bemerkte, unter einer demokratischen Führung wären die Aktienkurse sicherlich um knapp 50 Prozent gefallen. Unter ihm seien die Kurse aber um 50 Prozent gestiegen. Zum Schluss seiner Rede war der Applaus der Wirtschafts- und Finanzelite aber spärlich. Kommentar und Seite 4