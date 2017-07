Im Verhältnis zu den USA setzt Macron auf starke Symbole. Für seinen Kollegen Trump fährt er das ganz große Programm auf und richtet bei einer unüblichen Ansprache das Wort noch einmal direkt an ihn.

Gemeinsamkeit betont

Gedenken in Nizza

Paris. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat bei den Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag die Freundschaft zu den USA besonders gewürdigt. Frankreich habe in seiner Geschichte "zuverlässige Verbündete gefunden, Freunde, die uns zu Hilfe geeilt sind", sagte Macron am Freitag in Paris nach der traditionellen Militärparade auf dem Champs-Élysées. "Die Vereinigten Staaten von Amerika gehören dazu. Deshalb wird nichts uns jemals trennen."US-Präsident Donald Trump schaute sich die Parade gemeinsam mit seiner Frau Melania an. Anlass für den eintägigen Besuch war das Jubiläum des Eintritts der USA in den Ersten Weltkrieg vor 100 Jahren. Die Amerikaner kämpften damals an der Seite Frankreichs gegen Deutschland. An der Parade nahmen mehr als 3700 Fußsoldaten und mehr als 200 Fahrzeuge teil. Auch amerikanischen Soldaten marschierten mit, fünf von ihnen in den Uniformen aus der Zeit des Ersten Weltkrieges.Trump und seine Frau Melania saßen als Ehrengäste neben dem Ehepaar Macron auf der Tribüne. "Die Anwesenheit von Präsident Donald Trump und seiner Frau an meiner Seite ist das Zeichen einer Freundschaft, die die Zeiten übersteht", sagte Macron. Dass der französische Präsident nach der Militärparade das Wort ergreift, ist unüblich.Die beiden Staatschefs hatten sich bei ihrem Treffen ab Donnerstagnachmittag wiederholt ihrer freundschaftlichen Verbundenheit und gegenseitigen Wertschätzung versichert. Macron gab sich alle Mühe, den US-Präsidenten trotz dessen Differenzen mit anderen westlichen Staatschefs nicht als isoliert dastehen zu lassen. Trump bezeichnete die Freundschaft der beiden Länder auf Twitter als "unzerbrechlich". Ein Foto, das vor einem gemeinsamen Abendessen im Eiffelturm aufgenommen worden war, kommentierte er mit den Worten: "Das Verhältnis zu Frankreich ist so stark wie nie."Inhaltlich konzentrierten sich der Franzose und der Amerikaner auf Themen, bei denen eine Einigung möglich war. Bei einem Arbeitstreffen im Élyséepalast hatten sie am Donnerstag ein gemeinsames Vorgehen im Anti-Terror-Kampf und gegen Dumping auf dem Weltmarkt vereinbart. Außerdem wollen sie einen Fahrplan für die Zukunft von Syrien nach dem Bürgerkrieg initiieren. Politische Meinungsverschiedenheiten wie beim Klimaschutz rückten sie in den Hintergrund. "Ich respektiere die Entscheidung von Präsident Trump", sagte Macron zur Abkehr des Amerikaners vom Pariser Klimaabkommen. Trump sei eben an seine Wahlversprechen gebunden.Ausfälle gab es bei dem Treffen - bis auf einen kritisierten Spruch Trumps zur Figur von Brigitte Macron - keine. Der US-Präsident wandet sich am Donnerstag an die französische First Lady und versuchte sich an einem Kompliment: "Sie haben sich so gut gehalten." Dabei lassen sich seine Blickrichtung und Bewegungen so deuten, dass er mit beiden Händen die Form ihrer Hüften beschreibt - eindeutig ist die Geste aber nicht. In den sozialen Medien blieben Trumps Worte nicht lange unkommentiert. Während einige ihm empfahlen, das mit den Komplimenten lieber noch einmal zu üben und die Szene als "Inbegriff der Fremdscham" bezeichneten, wollten andere kein Problem darin erkennen: Schließlich habe doch bloß ein Mann einer Frau ein harmloses Kompliment zu ihrem Aussehen gemacht.Begleitet wurden die Feierlichkeiten zum 14. Juli allerdings vom ersten Jahrestag des Anschlags von Nizza. Im Jahr 2016 waren bei einer Lastwagen-Attacke auf der Strandpromenade 86 Menschen ermordet worden. Wegen des symbolischen Datums war die Attacke auch als Angriff auf Frankreich und seine Werte verstanden worden. Der Nationalfeiertag erinnert an den Sturm auf die als Gefängnis genutzte Pariser Festung Bastille 1789, der als Geburtsstunde der Französischen Revolution gilt. Am Nachmittag wurde in Nizza den Opfern der Attacke gedacht. Zur Zeremonie kam auch Präsident Macron.Die Parade auf den Champs-Élysées stand unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Im April war auf der Prachtstraße ein Polizist getötet worden. In Frankreich gilt nach einer Serie islamistischer Terroranschläge weiter der Ausnahmezustand.

Paris. Nach zwei Stunden Marschmusik wird es bei der Militärparade zum französischen Nationalfeiertag auf dem Champs-Élysées funky: Eine Kapelle aus Bläsern und Percussion stimmt Daft Punk an. Sie spielen ein "Potpourri" aus Songs des französischen Elektro-Projekts. Dazu laufen sie in einer Choreographie kreuz und quer über den Platz vor der Tribüne, auf der Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und sein Ehrengast Donald Trump sitzen: vorwärts, rückwärts, seitwärts. Macron grinst breit, erfreut sich sichtlich an der Darbietung und wippt leicht im Takt mit. Neben ihm guckt Trump eher verwundert, pfeift dann beim Applaus aber anerkennend.