USA nehmen Bootsflüchtlinge auf

Sydney. (KNA) Die USA sind offenbar mit der Aufnahme von Migranten aus den australischen Lagern in Papua-Neuguinea und Nauru einverstanden. Noch in dieser Woche werde eine erste Gruppe von 54 Bootsflüchtlingen in die USA geflogen, kündigte Australiens Premierminister Malcolm Turnbull am Mittwoch in einer Videobotschaft an. Er räumte ein, dass US-Präsident Donald Trump zunächst gezögert habe. "Diese Vereinbarung hatte ich noch mit seinem Vorgänger Barack Obama getroffen, und Präsident Trump hatte, um es vorsichtig auszudrücken, einige Vorbehalte", so der Premier. Die Mehrheit der Betroffenen stammt aus muslimisch geprägten Ländern wie Afghanistan, Iran, Irak. Trump hatte die Vereinbarung mit Australien kurz nach seiner Amtseinführung als "schlechtesten Deal aller Zeiten" bezeichnet. Der Migranten-Austausch war 2016 beschlossen worden. Im Gegenzug will Australien einige Asylbewerber aus Mittelamerika aufnehmen. Die Bootsflüchtlinge, die nun in die USA reisen dürfen, reagierten mit Freude auf die neue Entwicklung.