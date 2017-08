Die einen sehen den Veggie-Trend als politisches Sprungbrett an, die anderen wollen sich um die Forschung über Alterskrankheiten kümmern. Bei der Bundestagswahl in Bayern treten 21 Parteien an. Die meisten sind klein und haben geringe Chancen.

Augsburg. Bei der Bundestagswahl werden die Wähler in Bayern nicht nur auf altbekannte Parteien treffen. Dass die CSU, die SPD und die Grünen oben auf den Stimmzetteln stehen werden, dürfte niemanden überraschen. Doch neben den Parlaments-Platzhirschen versuchen auch etliche kleine Parteien den Sprung in den Bundestag zu schaffen. So werden die Bürger in Bayern, wenn sie den Blick über den Wahlzettel mit 21 zugelassenen Parteien schweifen lassen, heuer erstmals auf die "Partei für Gesundheitsforschung" und die "V-Partei³" stoßen. Einige Beispiele:Vegetarier: Die "V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer" ist nach Angaben der Partei außer in Bayern noch in elf anderen Bundesländern zur Wahl zugelassen. Die Bundeszentrale der Veggie-Verfechter liegt weitab von politischen Zentren in Augsburg. Mit der Ex-Schauspielerin Barbara Rütting, die früher für die Grünen im Bayerischen Landtag saß, hat die junge Partei eine prominente Galionsfigur gefunden.Die Partei: Die Satirepartei "Die Partei" steht in Bayern am 24. September erstmals auf dem Zettel. Die Organisation des Satirikers und Europaabgeordneten Martin Sonneborn heißt in lang "Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative". Der Landesverband freute sich über die Zulassung mit dem Hinweis, dass es "erstmalig in der fast tausendjährigen Geschichte der Mutter aller Parteien" in Bayern eine echte Partei auf dem Stimmzettel gebe.Gesundheitsforschung: Ein Neuling ist die monothematisch ausgerichtete "Partei für Gesundheitsforschung". Sie will Forschung zu Alterskrankheiten wie Krebs, Alzheimer, Parkinson, Schlaganfall, Herzinfarkt und Diabetes vorantreiben. Mit anderen Themen hat die Partei nichts am Hut. Dies werde sie "bei einer Regierungsbeteiligung den Koalitionspartnern" überlassen, heißt es.Bayernpartei: Obligatorisch ist die Teilnahme der "Bayernpartei" an Wahlen. Dass die erfolgreichen Zeiten der Regionalpartei vorbei sind, zeigte sich bei den vergangenen Bundestagswahlen: Sie erreichte jeweils nicht einmal die Ein-Prozent-Marke. Zuletzt war die Partei in den Schlagzeilen, als einer ihrer Allgäuer Kommunalpolitiker mit Rassismus auffiel.ÖDP: Auch die "Ökologisch-Demokratische Partei" gehört zu den Parteien in Bayern, die regelmäßig zu Wahlen antreten, bei den Ergebnisdiagrammen im Fernsehen oft im Balken "Sonstige" untergehen. Dabei hat die ÖDP, deren Bundesverband in Würzburg sitzt, im Freistaat kommunalpolitisches Gewicht. Mit dem Volksbegehren für das strenge bayerische Nichtrauchergesetz feierte die konservative Ökopartei im Jahr 2010 einen bundesweit beachteten Erfolg.