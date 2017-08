Washington/Caracas/London. Das drohende Abdriften Venezuelas in eine sozialistische Diktatur führt zu immer stärkeren Spannungen mit den Vereinigten Staaten. Nach der Festnahme zweier Oppositionsführern machte US-Präsident Donald Trump Staatschef Nicolás Maduro für das Schicksal der in einem berüchtigten Militärgefängnis inhaftierten Politiker verantwortlich. Er verurteilte die Aktionen der "Maduro-Diktatur". Auch einen Importstopp von Erdöl prüfen die USA. Mit rund 700 000 Barrel am Tag ist das Land größter Abnehmer.

Das Ergebnis der Wahl für eine verfassungsgebende Versammlung in Venezuela am vergangenen Wochenende ist nach Ansicht einer Wahlcomputer-Firma manipuliert worden. Das teilte der Geschäftsführer des Elektronikunternehmens Smartmatic, Antonio Mugica, am Mittwoch in London mit. Die Zahl der abgegebenen Stimmen sei erheblich niedriger, als von der venezolanischen Wahlbehörde angegeben.Smartmatic liefert die Technologie für die Wahlcomputer des südamerikanischen Landes. "Wir wissen, ohne jeden Zweifel, dass die Beteiligung bei der Wahl manipuliert worden ist", hieß es in einer Mitteilung. Die Differenz zwischen der Zahl der abgegebenen Stimmen und der offiziellen Wahlbeteiligung betrage Schätzungen zufolge "mindestens eine Million". Rund 8,1 Millionen Bürger beteiligten sich der Wahlbehörde zufolge an der Wahl. Das entspricht einer Beteiligung von 41,53 Prozent.