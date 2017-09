Gabriel würde auch nach der Bundestagswahl gern Außenminister bleiben. In seiner Rede vor der UN-Generalversammlung in New York bringt er sich dafür in Stellung. Trumps "Amerika zuerst" hält er "internationale Verantwortung zuerst" entgegen.

Wir brauche mehr internationale Zusammenarbeit und weniger nationalen Egoismus und nicht umgekehrt." Sigmar Gabriel (SPD), Bundesaußenminister

New York. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat vor der UN-Generalversammlung vor "nationalem Egoismus" gewarnt und zu Widerstand gegen die Weltsicht von US-Präsident Donald Trump aufgerufen. "Das Motto "Unser Land zuerst" führt nur zu mehr nationalen Konfrontationen und weniger Wohlstand. Am Ende gibt es nur Verlierer", sagte er an die Adresse Trumps, der "Amerika zuerst" zum Leitgedanken seiner Amtszeit gemacht hat.Den Namen des US-Präsidenten erwähnte der Vizekanzler nicht ein einziges Mal. Trotzdem war ein zentraler Teil seiner Rede am Donnerstag eine klare Abgrenzung von dessen Außenpolitik. Wenn man sich in der Welt umschaue, dann scheine sich immer mehr eine Weltsicht durchzusetzen, die nationale Interessen absolut setze. In dieser Weltsicht herrsche das Recht des Stärkeren und nicht die Stärke des internationalen Rechts. "Ich bin sicher, dass wir uns dieser Weltsicht engagiert entgegenstellen müssen", sagte Gabriel.Dagegen lobte der russische Außenminister Sergej Lawrow die Rede Trumps. Souveränität sei ein Grundsatz, "dem wir uns alle anschließen können", sagte Lawrow. "Länder mit anderen Werten und anderer Kultur können nicht nur nebeneinander existieren, sondern Seite an Seite arbeiten." Mit Blick auf Nordkorea sprach Lawrow von einer "gefährlichen Spirale der Konfrontation". Er warnte, Sanktionen im Alleingang zu verhängen, die über UN-Strafmaßnahmen hinausgehen. Trump verhängte unterdessen weitere harte US-Sanktionen gegen Nordkorea.Gabriel forderte erneut eindringlich die Beibehaltung des Atomabkommens mit dem Iran, das von Trump in Frage gestellt wird. Dabei stehe die "Glaubwürdigkeit der internationalen Gemeinschaft" auf dem Spiel, mahnte er. (Kommentar)