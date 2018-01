Nach langer Hängepartie bei der Regierungsbildung drücken CDU, CSU und SPD jetzt aufs Tempo. Können die SPD-Unterhändler in wenigen Tagen genug herausholen, um ihre Basis zu überzeugen?

Angst vor Spott

Gesicht wahren

Berlin. Das ist dann schon eine Überraschung: Bis Freitag in einer Woche wollen CDU, CSU und SPD in ihren Arbeitsgruppen schon weitgehend durch sein mit ihren Verhandlungen über eine Fortsetzung der Großen Koalition.Direkt im Anschluss wollen sich die Unterhändler um die Parteichefs Angela Merkel, Horst Seehofer und Martin Schulz zur Klausur einschließen und möglichst bis zum 4. Februar den Koalitionsvertrag geschrieben haben - oder notfalls wenige Tage später. Wenn das klappt, könnten es mit die kürzesten Koalitionsverhandlungen in der Geschichte der Bundesrepublik werden. Langsam pressiert es aber auch. Gut vier Monate sind seit der Bundestagswahl vergangen. Und Deutschland steht immer noch ohne Regierung da. Union und SPD haben 18 Arbeitsgruppen eingerichtet. 17 inhaltliche Runden von Europa über Finanzen, Arbeit, Bildung, Gesundheit bis zu Kultur. Und eine AG zur Arbeitsweise der künftigen Regierung. Damit man sich nicht verzettelt, soll die große Verhandlungsrunde so richtig wohl erst am Schluss zum Zuge kommen. Bis dahin wird vor allem die 15er-Runde um die Chefs die Arbeit steuern.Die Union drängelt seit Tagen, die Arbeit müsse vor dem Start in die Faschingszeit am 8. Februar erledigt sein. Dahinter steckt die Angst vor dem Spott der Karnevalisten und vor Bildern fröhlich schunkelnder Unterhändler - während die Bürger besorgt auf eine neue Regierung warten. Es gibt aber noch aus einem anderen Grund den Wunsch nach zügigen Verhandlungen: Am Ende steht bei der SPD noch ein etwa drei Wochen dauernder Mitgliederentscheid über den Koalitionsvertrag an, der eine GroKo noch stoppen kann.Allzu hastig darf das Ganze nach dem Willen der SPD-Spitze nun auch nicht aussehen - eben wegen der großen Widerstände an der SPD-Basis. Dazu dient der eingebaute Zeitpuffer von ein paar Tagen nach dem 4. Februar. Schulz muss seiner Basis irgendwie glaubhaft machen, dass er zügig, aber intensiv genug verhandelt hat. Auf keinen Fall soll der Eindruck entstehen, er habe sich über den Tisch ziehen lassen.An diesem Tag tut sich dagegen Hamburgs Bürgermeister und SPD-Vize Olaf Scholz hervor, der für seine Partei die wichtige Arbeitsgruppe Finanzen und Steuern anführt. Via "Wirtschaftswoche" ätzt er gegen die Union, eine neue Groko und damit indirekt auch gegen Schulz: "Einen echten Aufbruch werden wir erst erleben, wenn wieder ein Sozialdemokrat im Kanzleramt sitzt."