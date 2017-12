Verletzte durch Raketen

Kiew/Moskau. Bei einem schweren Verstoß gegen die Waffenruhe in der Ostukraine mit Raketenwerfern sind mindestens acht Zivilisten verletzt worden. Knapp 50 Wohnhäuser seien in der von Regierungstruppen kontrollierten Siedlung Nowoluhanske im Donezker Gebiet beschädigt worden, teilte das Militär in der Nacht zum Dienstag mit. Die prorussischen Separatisten hätten aus wenigen Kilometern Entfernung mehr als 40 Raketen abgeschossen. Getroffen wurden demnach unter anderem auch ein Kindergarten und eine Schule. Auch in Nachbarorten gab es Beschuss mit Artillerie und Minenwerfern. Die Aufständischen warfen ihrerseits den Regierungseinheiten Angriffe vor. In Horliwka sei eine Frau bei Granatbeschuss verletzt worden.