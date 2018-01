Hanoi. Ein aus Deutschland entführter vietnamesischer Geschäftsmann hat laut Berichten staatlicher Medien vor Gericht wirtschaftliches Fehlverhalten zugegeben. Die deutsche Anwältin von Trinh Xuan Thanh wies diese Darstellung am Dienstag zurück. Ausländische Medien sind zu dem Prozess nicht zugelassen. Anwältin Petra Schlagenhauf wurde die Anreise zum Prozess in Hanoi verwehrt.

Thanh habe lediglich eine Mitverantwortung als Aufsichtsratsvorsitzender eingeräumt, wenn seine Untergebenen Fehler begingen und dadurch Verluste entstünden, heißt es in einer E-Mail von Anwältin Schlagenhauf an dpa. Dies sei aber nicht strafrechtlich relevant. Die Berichte über Thanhs Eingeständnis von wirtschaftlichem Fehlverhalten stehen im Zusammenhang mit einem Vertrag über den Bau eines Kraftwerks in der Provinz Thai Binh im Jahr 2011. Laut Anklage sind die Angaben in dem Vertrag, wonach PVC umgerechnet 55 Millionen Euro von seinem Mutterkonzern Petro-Vietnam erhielt, nicht realistisch gewesen. Mit den Geldern seien stattdessen Schulden von PVC abbezahlt worden. Durch das Missmanagement sei der Regierung ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Für diesen Anklagepunkt drohen Thanh bis zu 20 Jahre Haft. Thanh bestritt der Internet-Zeitung "Vnexpress" zufolge, er habe aus böser Absicht gehandelt. Er habe angegeben, den Vertrag nicht richtig gelesen zu haben.