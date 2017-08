Es ist ein ungewöhnliches Aufeinandertreffen: Die Kanzlerin stellt sich eine Stunde lang den Fragen von vier Youtubern. Es geht viel um Politik - aber auch um Persönliches.

Auch Hasskommentare

Berlin. Dann wäre die Frage ja endlich geklärt: Der Lieblingsemoji von Angela Merkel ist der Smiley, "wenn es gut kommt, noch ein kleines Herzchen dran". In der einstündigen Interviewrunde mit vier Youtube-Stars geht es am Mittwoch aber auch um weniger Banales: Nordkorea, US-Präsident Donald Trump, die Lage in der Türkei oder die Insolvenz von Air Berlin - die jungen Internet-Stars wollen viele Details wissen.Wer sind die Youtuber, die zusammen auf drei Millionen Abonnenten kommen? Da ist die Lifestyle-Queen Ischtar Isik, deren Eltern aus dem Irak stammen und die sonst über Wimperntusche, Nagellack oder Ohrringe plaudert. Hinter "ItsColeslaw" steckt die Psychologiestudentin Lisa Sophie (22). Bei ihr geht es auch mal um Probleme und Tabuthemen. "MrWissen2Go" (31), der Mirko Drotschmann heißt, ist eine Art cooler Nachhilfelehrer. "AlexiBexi", der 28-jährige Hamburger Alexander Böhm, isst vor laufender Kamera Nutella, testet Technik-Geräte oder synchronisiert Popsongs.Für Merkel ist es nicht das erste Youtube-Interview. Vor zwei Jahren hatte die CDU-Vorsitzende mit Videostar LeFloid gesprochen.Wie Merkel mit dem Hass umgehe, der ihr auch entgegenschlage, will die 21-jährige Isik wissen, die ihren 1,1 Millionen Abonnenten auf Youtube sonst Beauty-, Fashion- und Lifestyletipps gibt. "Hass und Zuspitzung ist immer ein Zeichen von Unfähigkeit, die Argumente wirklich vorzubringen", sagt die Kanzlerin. Wenn es überhaupt kritischere Fragen gibt, weicht die Kanzlerin aus. "MrWissen2Go" will wissen: "Wie finden Sie ganz persönlich Donald Trump?" Merkel antwortet diplomatisch: Es gebe Meinungsverschiedenheiten (Klimaabkommen) und es gebe Gemeinsamkeiten (Kampf gegen internationalen Terrorismus).Ds Netz wurde während des Interviews geflutet - darunter auch Hasskommentare. Die Frage von AlexiBexi nach dem Kanzlerinnen-Lieblings-Smiley lässt manche ratlos zurück. So kommentiert ein Twitter-Nutzer trocken: "Merkel hat ein Lieblings-Emoji... ich kann beruhigt sterben." Vorab hatten die vier YouTuber nach eigenen Angaben Bedingungen gestellt: "Dass das Ganze live stattfinden wird und dass die Kanzlerin unsere Fragen nicht vorher bekommt", sagt "ItsColeslow". Initiiert wurde der Termin von der zum TV-Konzern ProSiebenSat.1 gehörenden Produktionsfirma Studio71. Das Netzwerk hatte bei der Kanzlerin angefragt und die Youtuber ausgewählt. Ob es eine ähnliche Aktion mit SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz geben wird, ist noch unklar.