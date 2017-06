In Incirlik heißt es bald: "Güle güle Bundeswehr" - auf Wiedersehen, deutsche Soldaten. Die "Tornado"- Truppe verlässt Nato-Gebiet und zieht nach Al-Asrak in Jordanien um. Ein beispielloser Vorgang.

Berlin. Der Abzug der Bundeswehr aus Incirlik ist nach dem Scheitern des letzten Einigungsversuchs von Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) in Ankara wohl unausweichlich. Das Kabinett befasst sich an diesem Mittwoch mit dem Thema, das letzte Wort dürfte der Bundestag haben. Hierzu Fragen und Antworten:Wer trifft die Entscheidung?Eine Änderung des Bundestagsmandats ist für den Umzug rein rechtlich nicht notwendig. Der Stationierungsort ist in dem aktuellen Mandatstext nicht genannt. Der Umzug könnte also theoretisch auch vom Bundeskabinett im Alleingang beschlossen werden. Aus politischen Gründen wird die Regierung aber trotzdem den Bundestag einschalten.Warum ist ein Bundestags- beschluss politisch so wichtig?Im Incirlik-Streit geht es im Kern um die Tatsache, dass die Bundeswehr eine Parlamentsarmee ist. Monatelang hat die Regierung der Türkei gegenüber argumentiert, dass der Bundestag über die Auslandseinsätze der Bundeswehr entscheidet und die Abgeordneten deshalb die Möglichkeit haben müssen, die Soldaten zu besuchen. Das Parlament jetzt von einer Entscheidung über den Umzug auszuschließen, würde diese Argumentation ad absurdum führen.Gibt es auch im Parlament Einvernehmen?Die Koalitionsfraktionen und die Grünen sind für einen Abzug. Die Linke auch, sie will aber die Soldaten zurück nach Deutschland holen.Wann kann der Umzug beginnen?Die nächste reguläre Bundestagssitzung ist am 21. Juni. Frühestens dann ist mit einem Umzugsbeschluss zu rechnen. Allerdings muss Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) noch klären, wer in der internationalen Koalition gegen die Terrorormiliz Islamischer Staat (IS) die Aufgaben der Bundeswehr für die Zeit des Umzugs übernehmen kann.Wann wird die Bundeswehr denn in Al-Asrak voll einsatzfähig sein?Voraussichtlich muss die Beteiligung der Bundeswehr an dem Anti-IS-Einsatz für zwei Monate unterbrochen werden. So lange dauert es, um das Herzstück des Einsatzes nach Jordanien zu schaffen. Dabei handelt es sich um die Bodenstation, in der die Bilder der Aufklärungsflugzeuge ausgewertet werden. Insgesamt muss die Bundeswehr 200 Container nach Al-Asrak schaffen.