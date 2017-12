Hannover. Beim AfD-Bundesparteitag in Hannover bereitet sich die Polizei an diesem Wochenende auf Straßenblockaden und Krawalle vor. "Mit Protestaktionen vielfältigster Art ist zu rechnen", sagte Polizeidirektor Uwe Lange am Freitag. "Letztendlich geht es den Protestlern darum, den AfD-Bundesparteitag zu verhindern." Das hannoversche Kongresszentrum wird mit Nato-Stacheldraht gegen ein mögliches Vordringen von AfD-Gegnern geschützt. Die Polizei bereitet sich nach eigenen Angaben auch darauf vor, dass Krawalle sich in andere Stadtteile verlagern könnten. Die Beamten rechnen mit einem größeren Potenzial von Störern als beim AfD-Parteitag 2015 in Hannover, wo rund 200 Gegner für Probleme sorgten. Am Freitag erhöhte die Polizei ihre Präsenz in der Landeshauptstadt, die Bundespolizei behielt den Bahnverkehr im Blick. In Hannover im Einsatz sind Beamte aus anderen Bundesländern, Zahlen wollte die Polizei nicht nennen.

Vor dem Parteitag hat Georg Pazderski seine Absicht bekräftigt, für den Spitzenposten zu kandidieren. Der Chef der Berliner AfD-Landtagsfraktion sagte am Freitag, es sei noch nicht klar, wer sonst noch antreten wolle, "meine Kandidatur steht jedenfalls fest und ich glaube an den Erfolg". Alexander Gauland, Chef der Bundestagsfraktion, hatte erklärt, er wünsche sich neben dem Parteivorsitzenden Jörg Meuthen ein AfD-Mitglied aus den östlichen Bundesländern an der Parteispitze.