Berlin. Vor dem Start in Koalitionsverhandlungen beansprucht die SPD noch Zeit für interne Beratungen. Sie müsse weiter klären, "auf welcher Grundlage, welcher strukturellen und auch mit welcher personellen Zusammensetzung" sie in die anstehenden Gespräche mit der Union gehe, sagte SPD-Chef Martin Schulz am Montag in Berlin nach einer Sitzung der Bundestagsfraktion.

Am Montagabend traf er sich mit den Parteichefs von CDU und CSU, Kanzlerin Angela Merkel und Horst Seehofer, um über den weiteren Ablauf sprechen. Die Koalitionsverhandlungen sollen noch in dieser Woche beginnen.Schulz beharrte darauf, dass seine Partei manche Themen aus den Sondierungen trotz Bedenken der Union bei den Koalitionsverhandlungen erneut ansprechen will. "Wenn Verhandlungen jetzt beginnen, wird auch nicht 'nachverhandelt', sondern es wird ein Verhandlungsbeginn gestartet. Und wir werden über alle Themen, die wir während der Sondierungen angesprochen haben, jetzt erneut reden", sagte er. Der SPD-Sonderparteitag in Bonn hatte am Sonntag Verhandlungen über eine Neuauflage der Groko zwar knapp gebilligt, die SPD-Führung aber aufgefordert, noch mehrere Punkte durchzusetzen: die Abschaffung grundlos befristeter Arbeitsverhältnisse, die Überwindung der "Zwei-Klassen-Medizin" und eine "weitergehende Härtefallregelung" für den Familiennachzug von Flüchtlingen.Unionsvertreter dämpften daraufhin erneut Hoffnungen auf substanzielle Zugeständnisse. "Man kann jetzt nicht das, was besprochen worden ist, wieder in Frage stellen", sagte Bayerns Innenminister Joachim Hermann (CSU) der "Bild"-Zeitung. Andere Unionspolitiker deuteten aber Entgegenkommen an, etwa beim Thema befristete Arbeitsverträge und Flüchtlingsnachzug.Der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder ist unterdessen im CSU-Kernteam für die Koalitionsverhandlungen - anders als bei den Sondierungen - nicht mehr dabei. Kanzlerin Angela Merkel habe dies dem CDU-Bundesvorstand mitgeteilt, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Teilnehmerkreisen. Söder wolle sich voll auf seine Aufgaben in Bayern konzentrieren, hieß es. Seite 4