Berlin. (dpa/üd) Unmittelbar vor der geplanten Bundestagsentscheidung über die Öffnung der Ehe für Homosexuelle hat sich der Koalitionsstreit darüber weiter zugespitzt. Eigentlich sei das ein Koalitionsbruch, sagte CSU-Chef Horst Seehofer über den Plan der SPD, an diesem Freitag eine Abstimmung im Bundestag durchzusetzen - gegen den Willen des Koalitionspartners CDU/CSU. Er räumte in der "Augsburger Allgemeinen" ein, ein Teil der Unionsparlamentarier fühle sich vom Vorgehen der Kanzlerin überrollt.

Albert Füracker (CSU), Staatssekretär im bayerischen Finanzministerium, sagte beim Redaktionsbesuch bei Oberpfalz-Medien, das Vorgehen der SPD werde "dem Anspruch der Sache nicht gerecht". Er sieht darin einen Beleg dafür, dass die Sozialdemokraten nach der Bundestagswahl andere Machtoptionen nutzen werden: "Rot-Rot-Grün hat bewiesen, dass sie es machen wollen."Unions-Abgeordnete prüfen unterdessen eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht, wie der Justiziar der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Hans-Peter Uhl (CSU), dem "Tagesspiegel" sagte. Der Antrag müsste den Angaben zufolge von einem Viertel der Bundestagsabgeordneten, also 158 Parlamentariern, beantragt werden, damit sich Karlsruhe damit befasst. Für CDU und CSU sitzen 309 Abgeordnete im Bundestag.Der Bundestag muss am Freitagmorgen - dem letzten Sitzungstag der Legislaturperiode - zunächst darüber abstimmen, ob das Thema überhaupt zusätzlich aufgerufen wird. Bei der eigentlichen Abstimmung über die Gesetzesänderung wollen neben SPD, Linken und Grünen auch mehrere Unions-Abgeordnete mit "Ja" stimmen. Die CDU/CSU-Fraktion hat die Entscheidung zur Gewissensfrage erklärt, nachdem Kanzlerin Angela Merkel am Montag vom klaren Nein zur gleichgeschlechtlichen Ehe abgerückt war. Damit entfällt der sogenannte Fraktionszwang.___Weitere Stimmen zum Thema "Ehe für alle":