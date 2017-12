Vor ersten Gesprächen über die Möglichkeit einer neuen Großen Koalition prallen die unterschiedlichen Vorstellungen von Union und SPD aufeinander. Eine neue Regierung könnte bis Frühjahr auf sich warten lassen.

Wenn es mit der SPD gar nicht geht, machen wir es eben alleine. Jens Spahn, Mitglied des CDU-Präsidiums

Berlin. Unter anderem erteilten mehrere Unionspolitiker der Forderung der Sozialdemokraten nach einer Bürgerversicherung eine klare Absage. Eine neue Groko könne vielmehr nur gelingen, "wenn wir uns der Unzufriedenheit bei den Themen Innere Sicherheit, Migration und Integration stellen", sagte CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn der "Bild am Sonntag".SPD-Vize Ralf Stegner warnte die Union vor roten Linien. "Das ist nicht schlau", sagte er dem "Tagesspiegel". Zugleich erteilte er Forderungen nach einer längeren Aussetzung des Familiennachzugs für Flüchtlinge mit eingeschränkten Schutzstatuts eine Absage. "Weder kommen für uns grundgesetzwidrige Obergrenzen in Frage, auch wenn man sie anders nennt, noch ist der Schutz von Ehe und Familie eine verhandlungstaktische Frage. Auch beim Familiennachzug für Ehepartner und minderjährige Kinder geht es um Grundrechte." Die Sozialdemokraten haben elf Kernthemen für eine mögliche Groko aufgestellt. Dazu zählen die von der Union abgelehnte Wiederzulassung des Familiennachzugs für bestimmte Flüchtlingsgruppen, eine Solidarrente sowie eine Bürgerversicherung. Am Mittwoch starten erste Gespräche der drei Parteien.CSU-Chef Horst Seehofer erklärte, eine Bürgerversicherung werde es mit seiner Partei nicht geben. "Ich sehe nicht, wie man sie so umsetzen kann, dass sie nicht für große Ungerechtigkeiten sorgt", sagte er dem "Spiegel". Spahn sagte mit Blick auf die SPD, er finde es abenteuerlich, "wie scheu diese Partei die Regierungsverantwortung umtanzt". Er sprach sich für eine Minderheitsregierung aus, sollten die Gespräche scheitern. "Wenn es mit der SPD gar nicht geht, machen wir es eben alleine." Nach der SPD steckte auch die CDU ihre Linie für das erste Treffen über eine mögliche Koalition ab. Dazu sollte der CDU-Vorstand um Kanzlerin Angela Merkel am Sonntagabend in Berlin zusammenkommen. Am Montag wollen Präsidium und Vorstand der CDU weiter über die Positionierung für die Gespräche mit der SPD beraten.Der geschäftsführende Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) rechnet mit einer Regierungsbildung erst ab Frühjahr 2018. "Wenn ich den Zeitplan der SPD zugrunde lege - erst Sondierungen, dann Parteitag, dann Verhandlungen, dann Mitgliederentscheid -, reden wir für den Fall einer Einigung über eine Regierungsbildung wohl nicht vor März", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. De Maizière plädierte dafür, die umstrittene Frage des Familiennachzugs für Flüchtlinge in diesem Fall durch eine Vorab-Vereinbarung zwischen Union und SPD zu regeln.