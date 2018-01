Berlin. (KNA) Die jüngsten Zahlen zu deutschen Rüstungsgeschäften sorgen für massive Kritik. Politiker von Linkspartei und Grünen warfen der Regierung am Mittwoch Versagen vor und sprachen mit Blick auf die 2017 erteilten Ausfuhrgenehmigungen von einer "Bankrotterklärung". Bundeswirtschafts- und Außenministerium verteidigten dagegen den Kurs der Bundesregierung.

Nach den Worten von Außenamtssprecherin Maria Adebahr steht Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) "voll und ganz" hinter der Genehmigungspraxis. Man müsse zudem genau schauen, welche Güter zu welchem Zweck geliefert würden. Die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums, Tanja Alemany, verwies auf eine insgesamt rückläufige Tendenz.Wie aus einer zuvor bekannt gewordenen Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion hervorgeht, wurden im vergangenen Jahr Einzelausfuhrgenehmigungen im Gesamtwert von rund 6,24 Milliarden Euro erteilt. Das entspricht zwar einem Rückgang von 610 000 Millionen Euro im Vergleich zu 2016. Allerdings stieg der Wert der besonders umstrittenen Einzelgenehmigungen an Drittländer außerhalb von Nato und EU von 3,67 Milliarden auf 3,79 Milliarden Euro.Davon entfielen auf die Staaten des Nahen und Mittleren Ostens sowie Nordafrikas Genehmigungen im Umfang von rund 2,9 Milliarden Euro - 2016 waren es rund 2,7 Milliarden Euro. Ausfuhrgenehmigungen bezeichnen nicht die tatsächlichen Ausfuhren, sondern beziehen sich auf Waffengeschäfte in der Zukunft. Sie gelten gleichwohl als Gradmesser für den Kurs in der Rüstungspolitik.Zu den zehn größten Waffenkunden im Bereich der Einzelgenehmigungen zählen fünf Drittländer, die in Spannungsgebieten liegen. An der Spitze liegt mit 1,36 Milliarden Euro wie auch 2016 Algerien. Einen besonders deutlichen Anstieg von 77 Prozent gab es bei Ägypten, das 2017 Rüstungsgüter im Wert von mehr als 708 Millionen Euro bezog.