Maidenhead. Die britische Ministerpräsidentin und Vorsitzende der Konservativen, Theresa May (links), hat ihren Wahlkreis Maidenhead gewonnen. Dort erwartete sie am Donnerstag auch die restlichen Ergebnisse. Im Hintergrund steht die Comic-Figur Elmo aus der Sesamstraße. Er ist der heimliche Sieger des Wahlkreises. Mit bürgerlichen Namen heißt er Elmo Bobby Smith. Der 34 Jahre alte Vater ist schon zum dritten Mal in einem Elmo-Kostüm für seine "Gebt mir Elmo zurück"-Partei angetreten. Den drei Wählern, die für ihn gestimmt haben, kann er persönlich die Hand schütteln. Trotzdem feiert er seinen kleinen Erfolg und macht sich weiter für die Rechte von Vätern stark. Aber Elmo war in Maidenhead nicht der einzige skurrile Kandidat. Lord Buckethead, "der intergalaktische Weltraum-Fürst", bekam immerhin 249 Stimmen. Der Unbekannte konnte damit einen neuen Rekord feiern. 1987 trat ein Kandidat mit dem gleichen Namen gegen Margaret Thatcher an und holte 131 Stimmen. "Mr. Fish Finger", der Fischstäbchen-Mann, hat in seinem Wahlkreis Westmoreland und Lonsdale 309 Stimmen geholt. Der Kandidat sieht sich als Alternative zum Chef der Liberaldemokraten, Tim Farron. Bild: dpa