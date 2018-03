Berlin. Das Ende der längsten Regierungsbildung in der Geschichte der Bundesrepublik ist in Sicht. 171 Tage nach der Bundestagswahl soll das Kabinett von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am 14. März seine Arbeit aufnehmen. Bis dahin gibt es einiges zu erledigen:

An diesem Montag will die CSU ihre drei Minister präsentieren. Bisher steht nur fest, dass Horst Seehofer das neue Ministerium für Inneres, Heimat und Bauen übernimmt.Auch die SPD muss ihre sechs Minister noch vorstellen. Es wird damit gerechnet, dass Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz Vizekanzler und Finanzminister wird. Die spannendste der noch offenen Fragen lautet: Wer wird Außenminister?Merkel hat ihre sechs CDU-Minister bereits vor dem SPD-Mitgliederentscheid benannt. Mitte der Woche ist sie mit der SPD-Spitze verabredet, um noch ein paar Details zu klären. Dazu gehört der Termin für die Unterzeichnung des Koalitionsvertrags.Am 14. März soll Merkel zum vierten Mal zur Bundeskanzlerin gewählt werden. Beim letzten Mal hatte sie mit 74,4 Prozent so viele Stimmen bekommen wie kein Kanzler vor ihr. Nach dem Absturz von Union und SPD bei der Bundestagswahl stellen die drei Fraktionen jetzt aber nur noch 56 Prozent der Abgeordneten.Unmittelbar nach der Wahl Merkels werden die Minister von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ernannt und dann im Bundestag vereidigt.