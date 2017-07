Über die Natur von Recep Tayyip Erdogans Herrschaft besteht kein Zweifel mehr: Der Präsident führt das Land gnadenlos in eine gleichgeschaltete Diktatur. Dabei ist zweitrangig, ob der 63-Jährige tatsächlich an die von ihm als Rechtfertigung seiner beispiellosen Verhaftungswelle propagierte Gülen-Verschwörung glaubt - einen Beleg dafür ist er auch ein Jahr nach dem Putschversuch schuldig geblieben.

Stattdessen übertritt der Chef der regierenden AKP mit großer Leidenschaft rote Linien. Mit der Verhaftung deutscher Staatsbürger macht der Sohn georgischer Migranten vor allem eines klar: Erdogan ist überzeugt, die deutsche Bundeskanzlerin mit dem Flüchtlingspakt in der Hand zu haben. "Die EU braucht die Türkei mehr als umgekehrt", will er auch seinem Volk weismachen.Um Erdogan zu stoppen, muss man jetzt sehr genau den wunden Punkt des autoritären Machthabers identifizieren. Der zu 25 Jahren Haft verurteilte Oppositionspolitiker Enis Berberoglu hatte der Presse ein Video zugespielt, das belegt: Der türkische Geheimdienst belieferte islamistische Rebellen in Syrien mit Waffen. Nicht umsonst schäumte Erdogan vor Wut. Denn nichts fürchtet der türkische Möchtegern-Sultan so, wie eine Anklage vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag.Man kann US-Präsident Donald Trump nicht für Vieles loben. Aber wie Tyrannen ticken, das weiß er. Mit dem internationalen Haftbefehl gegen Erdogans prügelnde Bodyguards hat er Erdogan in die Klemme gebracht. Sobald sie das Land verlassen, droht ihnen die Festnahme. Eine solche könnte dem Auftraggeber dieser politisch motivierten Gewalt ebenso drohen, wenn Den Haag Anklage erhebt. Und Waffenlieferungen an IS-Terroristen wären ein hinreichender Grund dafür.Und auch die EU hat ein Faustpfand gegen den Totengräber der türkischen Demokratie in der Hand: Ein Ausschluss des Landes aus dem Europarat würde Erdogan wesentlich empfindlicher treffen, als der Abbruch der EU-Verhandlungen, von denen er sich allenfalls noch für eine gewisse Zeit die EU-Beihilfen verspricht. Diese Optionen sollte die Bundesregierung Ankara umgehend vor Augen führen - bevor die Türkei die verhafteten deutschen Staatsbürger als Geiseln anbietet, um Berlin zur Auslieferung türkischer Oppositioneller zu zwingen.juergen.herda@oberpfalzmedien.de