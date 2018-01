Teheran/Islamabad. Der iranische Armeechef General Abdulrahim Mussawi hat den regimekritischen Demonstranten mit einem Eingreifen des Militärs gedroht. "Der große Satan (die USA), die Zionisten (Israel) und ihr neuer Wasserträger (Saudi-Arabien) wollten dem Iran schaden ... falls es notwendig ist, würde sich auch die Armee an dem Kampf gegen die vom Teufel Verführten (Demonstranten) beteiligen", sagte Mussawi am Donnerstag nach einem Bericht des Nachrichtenportals Asriran. Mussawi sagte weiter, bis jetzt sei dies nicht notwendig gewesen. Im Iran protestieren seit gut einer Woche Gegner der politischen und religiösen Führung.

Die iranische Friedensnobelpreisträgerin Schirin Ebadi rief unterdessen ihre Landsleute zu zivilem Ungehorsam und weiteren Protesten auf. Während die Demonstrationen gegen Führung und Klerus im Iran nachzulassen schienen, forderte sie "auf der Straße zu bleiben", wie die im Exil lebende Menschenrechtlerin und frühere Richterin der Tageszeitung "Al-Sharq al-Awsat" sagte.Eine Woche nach Beginn der Proteste gab es in der Nacht auf Donnerstag weitere Demonstrationen. In sozialen Medien zeigten Aktivisten, Blogger und Journalisten Videos von einigen Kundgebungen, die unter anderem in den Städten Noschar im Norden, Sarrin Schar im Osten, Kermanschah im Nordwesten, Bandar Abbas im Süden oder Ahwas und Desful im Südwesten gefilmt worden sein sollen. Die Berichte ließen sich unabhängig zunächst nicht bestätigen. Auch die Welle der Festnahmen wurde fortgesetzt. Unter den Festgenommenen soll ein EU-Bürger sein, der nach Angaben in der Stadt Borudscherd in Haft ist. Der Justizchef der Stadt, Hamid-Resa Bolhassani, sagte der Nachrichtenagentur Tasnim, der Mann sei von europäischen Geheimdiensten ausgebildet und nach Borudscherd entsandt worden, um dort Proteste zu leiten. Seite 4