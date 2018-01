Weiterer Prozess gegen Thanh gestartet

Hanoi. Lebenslange Haft hat er schon, jetzt droht ihm die Todesstrafe: Der mutmaßlich aus Deutschland entführte Geschäftsmann Trinh Xuan Thanh muss sich seit Mittwoch in Vietnam in einem neuen Prozess vor Gericht verantworten. Dem 52-Jährigen wird zur Last gelegt, als Chef eines Staatskonzerns mehr als eine halbe Million Euro Schmiergeld angenommen zu haben. Das Urteil des Volksgerichts Hanoi wird im Februar erwartet. Die Bundesregierung will ein Todesurteil verhindern. Der Fall belastet die Beziehungen zwischen Deutschland und Vietnam. Die Bundesregierung ist überzeugt, dass der einstige Parteifunktionär im Juli vom Geheimdienst des Landes in Berlin entführt wurde. Seine Familie sieht Thanh als Opfer politischer Machenschaften. Vietnam behauptet hingegen, dass er sich freiwillig in Hanoi den Behörden stellte. Erst am Montag war Thanh im anderen Prozess zu lebenslanger Haft verurteilt worden.