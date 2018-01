Kelkheim. Millionen Christen sind nach Angaben der Hilfsorganisation Open Doors im Jahr 2017 wegen ihres Glaubens verfolgt worden. Die Organisation listet in ihrem Weltverfolgungsindex rund 50 Länder auf, in denen schätzungsweise 200 Millionen Christen verfolgt worden seien. Die Organisation sprach von einer "zunehmend bedrohlichen und dramatischen Lage" von Christen.

Open Doors folgt nach eigenen Angaben einem weiten Verständnis des Begriffs Verfolgung, der verschiedene Formen von Diskriminierung einschließt. "Es wäre besser, wenn man begrifflich mehr differenzieren würde", sagte der Referent für interkonfessionellen Dialog beim Zentrum Ökumene der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Jörg Bickelhaupt. Open Doors nennt als Hauptursache für Christenverfolgung aufstrebende islamistische und nationalistische Bewegungen in Afrika, Asien und dem Mittleren Osten. Mehr als 600 Millionen Christen lebten in Ländern mit starker Verfolgung.Die Organisation erstellte eine negative Länderliste: Auf Platz ein rangiert Nordkorea, wo rund 70 000 Christen in Straflagern lebten. Afghanistan ist auf Platz zwei, gefolgt von Somalia, Sudan und Pakistan.