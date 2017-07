Vier Stunden royaler Glanz: Zwischen den Stationen Berlin und Hamburg machen Prinz William und Herzogin Kate eine Visite in Heidelberg. Sie treffen Wissenschaftler, Brezelbäcker und Ruderer.

Caritas-Projekt erhält Preis von William und Kate Die Leiterin einer Berliner Suizidpräventionsstelle ist vom britischen Prinzen William und seiner Frau Catherine für ihren Einsatz für Menschen mit seelischen Erkrankungen ausgezeichnet worden. Anlässlich des Deutschland-Besuchs des Herzogs und der Herzogin von Cambridge vergab die Britische Botschaft am Mittwochabend den Preis "Mental Health Hero" an Anna Gleiniger, Leiterin des Caritas-Projekts "[U25] Berlin - Online-Suizidprävention". Der Wettbewerb würdigt junge Helfer, die Menschen mit psychischen Problemen unterstützen. Juroren waren unter anderen Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU), die Vorstandsvorsitzende der Robert-Enke-Stiftung, Teresa Enke, sowie Eckart von Hirschhausen, Gründer der Stiftung "Humor Hilft Heilen". Gleiniger hatte am Mittwochabend bei der "Queen's Garden Party" in der Residenz des britischen Botschafters die Gelegenheit, William und Kate sowie die Jury persönlich kennenzulernen. Mit dem Projekt macht sich der Caritasverband für junge Menschen unter 25 Jahren stark, die die höchste Rate an Suizidversuchen aufweisen. "[U25]" ist ein kostenloses und anonymes Mailberatungsangebot für suizidgefährdete Jugendliche. Diese werden von etwa Gleichaltrigen beraten, die ehrenamtlich arbeiten und in einer sechsmonatigen Ausbildung vorbereitet werden. Die Britische Botschaft hatte den "Mental Health Hero"-Wettbewerb ausgerufen, weil William und Kate der Umgang mit psychischen Krankheiten, die oft mit Vorurteilen behaftet seien, sehr am Herzen liege. (epd)

Heidelberg. Es ist alles andere als ein leichter Besuchsauftakt für Prinz William und Herzogin Kate in der Romantikstadt Heidelberg. Spazierten die jungen Royals am Vortag noch durchs Brandenburger Tor, stehen in Süddeutschland Blutstammzellen auf dem Programm. Der Aufenthalt im Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg wirkt wie ein Bruch zu den unbeschwerten Bildern aus der Hauptstadt. Doch dann gibt es natürlich auch hier jede Menge tolle Bilder in malerischer Kulisse: Jubelnde Fans mit Fähnchen, lächelnde Hoheiten, Händeschütteln in der Altstadt, ein Brezn knetender Prinz und beide im Ruderboot."Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich einmal meinem zukünftigen König meine Forschung präsentieren darf", sagt der britische Arzt Michael Milsom. Er soll William und Kate erklären, wie ein fehlgesteuertes Gen in Blutstammzellen eine besonders aggressive Form von Blutkrebs auslösen kann. Es ist kein ausgesprochenes Programm für Kinder, die Charlotte und George hat das Paar sowieso in Berlin gelassen - zur großen Enttäuschung vieler Heidelberger.Im DKFZ trifft das Paar auch eine Krebspatientin - und einen Mann, der Hoffnung verkörpert im Kampf gegen Krebs: Harald zur Hausen, der 2008 den Medizin-Nobelpreis bekam. Mit seiner Forschung legte er den Grundstein für die Entwicklung eines wichtigen Impfstoffes. Nach dem Besuch im Forschungszentrum wechselt die Delegation, darin auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), die Flussseite - und das Programm gewinnt an Leichtigkeit. Kretschmann schenkt dem Paar eine Kuckucksuhr und Teddybären aus Baden-Württemberg."Wir freuen uns auch deshalb über den Besuch, weil damit der intensive Austausch mit unserer Partnerstadt Cambridge gewürdigt wird", sagt Stadtsprecher Achim Fischer. Die Verbindung ist 52 Jahre alt. Für den Herzog und die Herzogin von Cambridge ein Heimspiel. Im Zentrum sind Fahnen mit dem Wappen der britischen Universitätsstadt zu sehen. Auf dem Neckar wetteifern William und Kate in zwei Booten mit zwei gemischten Mannschaften aus Heidelberg und Cambridge um die Wette. Zur Erinnerung gibt es Silbermedaillen mit der Gravur "Heidelberg Royal Regatta 2017". Noch bevor die Boote nach dem Rennen richtig trocken sind, sind die Royals auf dem Rückweg nach Berlin.___Weitere Bilder im Internet: