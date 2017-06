Berlin. Im Streit innerhalb der Union über Steuerentlastungen nach der Bundestagswahl erhöhen Mittelstandspolitiker und der Parteinachwuchs den Druck auf die CDU-Spitze. Sie fordern stärkere Entlastungen für Familien mit Kindern und stellen sich damit an die Seite der CSU. Zugleich pochen Mittelstandspolitiker auf einen weit schnelleren Abbau des Solidaritätszuschlages.

Nach einem Papier der Mittelstandsvereinigung von CDU/CSU (MIT) und des Parlamentskreises Mittelstand der Unions-Bundestagsfraktion soll der Kinderfreibetrag auf die Höhe des Grundfreibetrages angehoben werden. Um Besserverdiener nicht zu bevorteilen, soll zugleich das Kindergeld entsprechend erhöht werden. Dies entspricht auch Forderungen aus der CSU und würde nach internen Berechnungen etwa acht Milliarden Euro pro Jahr kosten - zusätzlich zu den bisher geplanten Steuerentlastungen. Auch die JU plädiert dafür, den steuerlichen Freibetrag von Kindern auf Erwachsenenniveau anzuheben. Die CDU-Spitze hatte dies zuletzt als zu teuer abgelehnt. CDU und CSU haben noch kein gemeinsames Wahlprogramm, sie wollen es am 3. Juli vorstellen. Am Sonntagabend wollte das Präsidium der CDU in Berlin darüber beraten, an diesem Montag auch der Bundesvorstand. Die CDU hat bisher eine Entlastung von jährlich 15 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Zudem soll der "Soli" zwischen den Jahren 2020 und 2030 in gleichmäßigen Schritten abgeschafft werden. Der Mittelstandsflügel dringt wie die CSU auf einen schnelleren "Soli"-Abbau nach 2019. Die SPD will den "Soli" im Rahmen ihrer geplanten Steuersenkungen ebenfalls rascher abbauen.MIT-Chef Carsten Linnemann (CDU) sagte: "Wir brauchen eine Steuerreform, die endlich Familien mit Kindern in den Blick nimmt. Eine spürbare Entlastung ist hier längst überfällig." Der CDU-Wirtschaftspolitiker Christian von Stetten forderte: "Die Entlastung muss die bisherigen Überlegungen deutlich übersteigen."