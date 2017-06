Bernau/Wandlitz. Hermetisch abgeriegelt, abgehoben und fast versteckt lebte die SED-Führung in der Waldsiedlung Wandlitz nahe Berlin. Fast 28 Jahre nach dem Mauerfall ist von der Historie nicht mehr viel zu sehen. Heute ist hier eine Reha-Klinik. Das Ensemble der sanierten Einfamilienhäuser der SED-Spitzenfunktionäre erinnert nur noch entfernt an die abgeschottete Siedlung von einst. Damit sich nachfolgende Generationen vom Politik- und Lebensstil der SED-Machtelite, deren Privilegien und der Realität der DDR-Bevölkerung ein Bild machen können, stellt das Land Brandenburg jetzt Teile des SED-Privatrefugiums unter Denkmalschutz. Dazu gehören das Eingangstor, die Villa des einstigen Machthabers Walter Ulbricht (Bild) samt Bibliothek sowie der frühere Funktionärsclub. Er ist heute ein Kursaal, wie Klinikbetreiber Kurt-Josef Michels erklärt. Er hatte die Waldsiedlung 1990 vom damaligen Landkreis Bernau übernommen. Michels erhielt ein Erbbaurecht für 99 Jahre, zog ein Klinikgebäude hoch und sanierte 22 der 23 Funktionärshäuser. Um Denkmalschutz musste er sich dabei wenig kümmern. Rückendeckung erhielt er vom damaligen Potsdamer Ministerpräsidenten Manfred Stolpe. Der SPD-Politiker habe ihm erklärt, er könne mit den Häusern machen, was er wolle, so Michels. Aber: "Lassen Sie mir das Haus Ulbricht so zurück. Das wird in der Geschichte der DDR irgendwann einen großen Stellenwert haben", habe ihm der damalige Regierungschef ans Herz gelegt. Bild: dpa