München/Hannover. Union und SPD wollen die Ausbreitung der Wölfe stärker kontrollieren, zugleich sollen Nutztiere besser geschützt werden. Das haben die Parteien in den Koalitionsverhandlungen vereinbart. Im Bundestag hat der Umgang mit dem Wolf zu einer hitzigen Debatte geführt.

Der FDP-Abgeordnete Karlheinz Busen sagte, die Zahl der durch Wölfe gerissenen Herdentiere sei drastisch gestiegen. "Dadurch sind Existenzen von Landwirten bedroht." Der Wolf müsse gejagt werden, wenn eine gesunde Population überschritten werde. Die Aufnahme ins Jagdgesetz ändere am Schutzstatus allerdings nichts. Ohne eine Aufnahme in die Jagdzeitenverordnung unterliege er einer ganzjährigen Schonzeit.Die SPD-Politikerin Rita Schwarzelühr-Sutter, parlamentarische Staatssekretärin im Umweltministerin, warf der FDP dagegen vor, Ängste vor dem Wolf zu schüren. Wolfs- und Herdenschutz müssten vertretbar miteinander gestaltet werden.Der Umgang mit dem Wolf ist zudem Thema der Koalitionsverhandlungen. In einem Zwischenstand heißt es, die Sicherheit der Menschen habe "oberste Priorität". Die aus Umwelt- und Naturschutzgründen wichtige Weidewirtschaft dürfe nicht beeinträchtigt werden. "Der Schutz der Nutztiere muss verbessert werden, Kosten für Schutzmaßnahmen sowie Schäden müssen schnell und vollständig ausgeglichen werden."Der Bund werde die Länder dabei unterstützen. "Wölfe, die die empfohlenen Schutzmaßnahmen für Weidetiere mehrfach überwinden, sollen entnommen werden", heißt es weiter. Entnehmen bedeutet, das Tier zu fangen oder zu töten. "Der Bund wird dazu kurzfristig mit den Ländern einen Kriterien- und Maßnahmenkatalog abstimmen."