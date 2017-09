London. Zwei Tage vor der Abstimmung im Unterhaus über ein Gesetz zum EU-Austritt haben Zehntausende Demonstranten in London für den Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union demonstriert. Die Demonstranten, die Veranstalter sprchen von 50 000, zogen am Samstag zum Parlament. Viele Menschen trugen blaue T-Shirts mit Aufschriften wie "Austritt vom Brexit" oder "EU-Anhänger bis zu meinem Tod" und hatten EU-Flaggen dabei. Großbritannien verlässt im März 2019 die EU, den Europäischen Binnenmarkt und die Zollunion. An diesem Montag soll das Brexit-Gesetz "European Union Withdrawal Bill" die erste Hürde im Parlament nehmen. Auf seiner Grundlage will die Regierung nach eigenem Gutdünken über 12 000 EU-Vorschriften in nationales Recht umformen. Bei der Abstimmung dürfte die Zukunft von Premierministerin Theresa May auf dem Spiel stehen. Sie ist seit der misslungenen Neuwahl im Juni politisch angeschlagen. Damals verloren die Konservativen ihre Mehrheit im Parlament. Bild: John Stillwell/dpa