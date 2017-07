Sydney. Die australischen Behörden haben mutmaßliche Pläne für einen Terroranschlag von Islamisten auf ein Passagierflugzeug durchkreuzt. Bei Razzien in mehreren Vororten von Sydney seien am Samstag vier verdächtige Männer festgenommen worden, sagte Premierminister Malcom Turnbull am Sonntag in Sydney. "Die Bedrohung durch Terrorismus ist sehr real." Die Verdächtigen hätten geplant, mit einem "improvisierten Sprengsatz" eine Maschine zum Absturz zu bringen, sagte Bundespolizei-Chef Andrew Colvin. "Terroristen werden immer erfinderischer, um unsere Sicherheitsmaßnahmen auszuhebeln." Colvin lehnte zunächst jede Erklärung zur Identität oder den Hintergründen der Festgenommenen ab. Auch blieb offen, ob sie sich der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) oder anderen bekannten Terrorgruppen zugehörig fühlten.