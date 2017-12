Berlin. Die Zahl der Arbeitnehmer mit Sonn- und Feiertagsarbeit ist in Deutschland binnen 20 Jahren um drei Millionen auf knapp 9,3 Millionen im vergangenen Jahr gestiegen. Das geht aus der Antwort des Statistischen Bundesamtes auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervor, die dpa vorliegt. Der Anteil der abhängig Beschäftigten, die auch an Sonn- und Feiertagen arbeiten, an allen Arbeitnehmern bewegt sich dabei seit zehn Jahren auf ähnlichem Niveau.

Im Jahr 2016 war jeder Vierte betroffen (25 Prozent), im Vorjahr waren es 25,1 Prozent. Den höchsten Wert gab es 2011 mit 26 Prozent. 2004 waren es erst 21,8 und 1996 nur 19,4 Prozent. Auch dieses Jahr müssen viele Beschäftigte an Heiligabend arbeiten, obwohl er auf einen Sonntag fällt. Mehr als jeder Dritte (35 Prozent) in Deutschland hat Angehörige in der Familie, die über die Feiertage arbeiten müssen - unter anderem im Krankenhaus oder in anderen Gesundheitsberufen. Dies ergab eine Umfrage im Auftrag des Verbandes der Privaten Krankenversicherung. Über fünf Millionen Menschen in Deutschland arbeiten für unsere Gesundheit - und sehr viele von ihnen haben auch an Weihnachten Dienst, wenn wir anderen feiern", so Verbandsvorsitzender Uwe Laue. Ständig oder regelmäßig an Sonn- und Feiertagen arbeiteten 2016 mehr als 5,1 Millionen, gelegentlich taten dies 4,1 Millionen. Die Zahl der Beschäftigten stieg seit 1996 von rund 32 auf 37 Millionen. Damals mussten insgesamt rund 3,1 Millionen Menschen ständig oder regelmäßig und rund 3,2 Millionen gelegentlich an diesen Tagen arbeiten. Frauen und Männer sind gleichermaßen sonn- oder feiertags beruflich aktiv: vor allem im Gastgewerbe, in Alten- und Pflegeheimen sowie im Wach- und Sicherheitsdienst. Bei den Selbstständigen waren es 2016 mit 22 Prozent mehr, die ständig oder regelmäßig zu diesen Zeiten arbeiten.