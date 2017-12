Hannover. Keine EM, keine WM: In den Jahren zwischen den großen Fußball-Turnieren sinken die Quoten bei Sportübertragungen deutlich ab. Die Spiele der Nationalmannschaft sorgen bei den Fernseh-Sendern trotzdem für die besten Zahlen. Das galt auch für 2017. Das Finale des Confed-Cups ist die erfolgreichste TV-Sendung des Jahres. 14,86 Millionen Fernsehzuschauer sahen am 2. Juli den Sieg des Teams von Joachim Löw gegen Chile im ZDF und sorgten für einen Marktanteil von mehr als 40 Prozent.

Fußball vs. Tatort: Fußball ist nicht zu schlagen - gewann im abgelaufenen Jahr aber nur hauchdünn. Der Tatort "Fangschuss" Anfang April hatte nur knapp 300 000 Zuschauer weniger als das Confed-Cup-Finale. Allein der Krimi-Klassiker der ARD schaffte es neben drei Fußball-Übertragungen mehrfach in den zweistelligen Millionenbereich.Confed-Cup: Das Turnier im Jahr vor der WM bescherte ARD und ZDF im Sommer dank der erfolgreichen Teilnahme der deutschen Mannschaft gute Zahlen. Mit den Quoten von EM oder WM kann der Confed-Cup allerdings nicht mithalten. Zum Vergleich: Die deutsche Halbfinal-Niederlage gegen Frankreich bei der EM 2016 hatte mehr als doppelt so viele Zuschauer: 29,85 Millionen.DFB-Pokal: Mit jeder Runde steigt die Zuschauerzahl, doch das Finale war in diesem Jahr nicht die erfolgreichste Pokal-Übertragung. Das Endspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund (9,72 Mio.) verpasste sogar die Zehn-Millionen-Marke. Das Spiel von Dortmund gegen Bayern München war mit 11,31 Millionen Zuschauern die erfolgreichste Übertragung.Champions-League: Wenn die Bayern spielen, steigen die Quoten. Dennoch gab es 2016 keine Partie der Champions-League im zweistelligen Millionenbereich. Der Topwert beim Viertelfinale der Bayern gegen Real Madrid (9,58 Mio.) lag deutlich unter der Bestmarke des Vorjahres (12,25 Millionen).Boxen: Ohne die Klitschkos läuft nichts. Der Sieg des britischen Boxers Anthony Joshua am 29. April gegen Wladimir Klitschko sorgte für die beste Nicht-Fußball-Übertragung: 9,52 Millionen schauten beim letzten Klitschko-Kampf bei RTL zu.Formel 1: Die Einschaltquoten bei RTL sind leicht gesunken. Mit einem Durchschnittswert von 4,39 Millionen Zuschauern kann der Privatsender dennoch zufrieden sein.Wintersport: Biathlon ist die Wintersportart Nummer eins im Fernsehen. Durchschnittlich 3,76 Millionen Menschen schauten in der Vorsaison bei Laura Dahlmeier & Co. zu. Der für TV-Sender wichtige Marktanteil lag im Durchschnitt bei rund 24 Prozent. Die erfolgreichste Übertragung war das Staffelrennen der Biathletinnen am 22. Januar in Antholz, für das beim ZDF 6,08 Millionen Zuschauer registriert wurden.