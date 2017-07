Frankfurt. Dem Deutschen Fußball-Bund drohen in der WM-Affäre Steuernachzahlungen von rund 26 Millionen Euro. Das hat der Verband bei der Vorstellung seines Finanzberichts für das Geschäftsjahr 2016 nun zum ersten Mal selbst eingeräumt. Die "Süddeutsche Zeitung", WDR, NDR sowie die "Bild"-Zeitung hatten im März darüber berichtet, dass die Steuerfahndung dem Verband vorwirft, den Fiskus bei der Rückzahlung eines ominösen Darlehens von 6,7 Millionen Euro an den früheren Adidas-Chef Robert Louis-Dreyfus im Jahr 2005 bewusst getäuscht zu haben.

Am Montag verwiesen der DFB und sein Wirtschaftsprüfer in ihrem Finanzbericht nun selbst auf ein Schreiben des Finanzamts Frankfurt vom 17. Februar, in dem die Behörde ankündigt, dem Verband nachträglich die Gemeinnützigkeit für das Jahr 2006 aberkennen und deshalb geänderte Steuerbescheide erlassen zu wollen. "Dies vorausgesetzt, hätte der DFB Steuernachzahlungen und Zinsbelastungen in Höhe von etwa 26,2 Millionen Euro zu tragen", heißt es in dem Bericht. Präsidium und Anwälte des DFB gehen davon aus, die Aberkennung der Gemeinnützigkeit durch einen Einspruch verhindern zu können.Der DFB räumte jedoch ein, dass "die Nachwirkungen der sogenannten WM-Affäre" den Haushalt "wesentlich belasten" würden. Insgesamt hätte der DFB seit der Enthüllung im Herbst 2015 bereits 7,11 Millionen Euro zu dessen Aufklärung und Bewältigung aufwenden müssen. Trotz der Folgen und erster Investitionen in die Akademie schloss der DFB das Geschäftsjahr 2016 mit einem positiven Ergebnis von 7,807 Millionen Euro ab.Der größte Sportfachverband der Welt verwendete dazu Rücklagen von 12,329 Millionen Euro, denn einem Aufwand von 294,788 Millionen Euro stand 2016 nur ein Ertrag von 290,266 Millionen Euro gegenüber. "Der DFB ist wirtschaftlich gesund", sagte DFB-Schatzmeister Stefan Osnabrügge.