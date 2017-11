Flensburg. Im Handball-Norden ist wieder Derby-Zeit. Zum 95. Mal stehen sich am Mittwoch (19.30 Uhr/Sky) die SG Flensburg-Handewitt und der THW Kiel gegenüber. Diesmal geht es um Punkte in der Vorrunde der Champions-League. Die zweitplatzierten Flensburger wollen ihre gute Ausgangsposition in Gruppe B mit einem Sieg über den Erzrivalen ausbauen. Die Flensburger liegen mit 14 Punkten nach neun Spielen zwei Zähler hinter dem Top-Favoriten Paris Saint-Germain. Kiel auf Platz vier verfügt lediglich über neun Punkte. Von den acht Mannschaften erreichen die ersten sechs Teams die nächste Runde. Die Rhein-Neckar Löwen, bekommen es mit dem kroatischen Meister HC PPD Zagreb zu tun.

Nach der Berg- und Talfahrt von Rekordmeister THW Kiel in dieser Saison sind die Flensburger vor heimischem Publikum klarer Favorit. "Wir gucken nur auf uns und arbeiten an unserer Konstanz. Unser Ziel ist, alle Heimspiele zu gewinnen", sagte Geschäftsführer Dierk Schmäschke. Die Flensburger sind nach ihrem Spiel beim slowenischen Vertreter RK Celje (30:27) am Sonntag erst am Montagabend nach Hause zurückgekehrt. "Wir haben nur einen Tag Vorbereitung auf die Partie. Das wir ein schweres Stück Arbeit gegen den THW", sagte Schmäschke."Auch wenn es für mich das 23. Derby seit meinem Wechsel 2013 ist - diese Partie ist etwas Besonderes. In diesen Spielen brennt man besonders für den Erfolg", betonte THW-Kreisläufer Patrick Wiencek. Die Kieler hatten am Samstag ein souveränes 33:23 bei Meschkow Brest eingefahren. Im Hinspiel vor sechs Wochen hatten sich die Nordrivalen 20:20 getrennt.