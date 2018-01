Acht Tage hat sich der 1. FC Nürnberg in Spanien auf die restlichen 16 Zweitligaspiele vorbereitet. Mit drei neuen Spielern, einem abschließenden Testspielsieg und insgesamt dem guten Gefühl, dass es 2018 etwas werden könnte mit der ersehnten Rückkehr in die Bundesliga.

Wenn wir unsere Aufgaben erledigen, werden wir schauen, was dabei herauskommt. Club-Trainer Michael Köllner

Valencia. Selbst die viel beachteten Aktivitäten auf dem Transfermarkt möchten Trainer und Sportvorstand des 1. FC Nürnberg nicht als Kampfansage an die Aufstiegs-Konkurrenz aus Düsseldorf, Kiel, Ingolstadt oder Berlin verstanden wissen. "Wir schauen nur, dass wir eine starke Mannschaft beisammen haben", sagt Trainer Michael Köllner. Nicht mehr. Aber auch nicht weniger.Das achttägige Trainingslager des Fußball-Zweitligisten nahe Valencia hat die sportliche Leitung zumindest in ihrem Glauben bestärkt, mit den überwiegend jungen Wilden weiter auf dem richtigen Weg zu sein. Die drei Zugänge Ulisses Garcia (Werder Bremen), Marvin Stefaniak (VfL Wolfsburg, beide bis Saisonende ausgeliehen) und Federico Palacios-Martinez (RB Leipzig) sind ebenfalls erst 22 Jahre alt und sportlich wie charakterlich mehr als nur Ergänzungen des mittlerweile breit aufgestellten Kaders.Den Verkauf von Cedric Teuchert zum FC Schalke 04 hofft der Club damit mehr als kompensiert zu haben, wenngleich die Neuen bei ihren früheren Vereinen allesamt über einen längeren Zeitraum nicht zum Einsatz gekommen sind. In den ersten Einheiten deuteten sie ihre individuelle Klasse bereits an. Unter der Woche hatte der Trainer angekündigt, in der laufenden Transferperiode nur Spieler verpflichten zu wollen, die sein Aufgebot auch wirklich verstärken.n Dass im Sommer über ein Dutzend Verträge auslaufen, unter anderem von Leistungsträgern wie Tim Leibold, Kevin Möhwald oder Ondrej Petrak, scheint die allgemeine Konzentration auf das große Ziel nicht weiter zu stören. Der Teamgeist, von dem sie auch in Spanien regelmäßig schwärmten, könnte schließlich entscheidend sein im Kampf um die Aufstiegsplätze.Im vorletzten Test vor dem Zweitliga-Auftakt am 23. Januar im eigenen Stadion gegen Jahn Regensburg deuteten die Nürnberger an, dass mit ihnen zu rechnen sein dürfte. Das 5:0 gegen Heart of Midlothian, den aktuell Fünften in Schottlands höchster Liga, geriet erstaunlich mühelos, obwohl einige Stammkräfte wie Hanno Behrens oder Mikael Ishak geschont wurden. Rurik Gislason (14./44. Minute), Miso Brecko (23.), Tobias Werner (30.) und Winterzugang Garcia (85.) trafen. Lediglich die Verletzung von Lucas Hufnagel (Verdacht auf Bänderriss) trübte die gute Stimmung etwas.Sollte niemand mehr ausfallen, dürften acht bis neun Plätze in der Startelf fest vergeben sein. In den nächsten Tagen werden sie sich zudem in Nürnberg zusammensetzen und die Ziele eventuell neu definieren. Bislang wären sie offiziell schon mit einer stabilen Saison zufrieden."Wenn wir unsere Aufgaben erledigen, werden wir schauen, was dabei herauskommt", sagt Trainer Köllner. Am besten eine große Aufstiegsparty am 13. Mai nach dem letzten Spiel daheim - gegen den aktuellen Tabellenführer Fortuna Düsseldorf.