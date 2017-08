Landshut. Im Leben von Alois Schloder dreht sich immer noch fast alles nur um den EV Landshut. Auch kurz vor seinem 70. Geburtstag an diesem Freitag (11. August) denkt der frühere Kapitän des Eishockey-Nationalteams und Olympia-Bronzemedaillengewinner von 1976 in erster Linie an seinen EVL.

Für Samstag, einen Tag nach seinem Ehrentag, hat Schloder die vom EVL hervorgebrachten NHL-Spieler Marco Sturm, Tom Kühnhackl und Tobias Rieder nach Landshut eingeladen. "Als Motivation für den Nachwuchs", wie Schloder sagt. An seinem Geburtstag gibt es "nur" ein Weißwurst-Frühstück für ihn und seine Frau, mit der er im kommenden Jahr Goldene Hochzeit feiert. Spendiert hat dies Schloders Club, für den er 23 Jahre lang aktiv war. Schloder hat sich über das Geschenk riesig gefreut: "Sensationell."Groß gefeiert wird erst am 21. August - dann wird auch Schloders Frau 70 - in einem Festzelt ("Meine Tochter ist Festwirtin") auf dem Landshuter Volksfest Bartlmädult. Rückblickend scheint der Jubilar zufrieden mit seinem Leben und seinem Weg zu sein. "Es hat alles gepasst", meint der gelernte Kfz-Mechaniker. Seine Karriere in Stichworten: 1085 Bundesligaspiele nur für den EVL, Olympia-Bronze 1976, deutsche Meisterschaften mit Landshut 1970 und 1983, später Sportamtsleiter in seiner Heimatstadt und jahrelanger TV-Experte für das ZDF, Sat.1 und Premiere. "Der Alois war immer ein ehrlicher und anständiger Sportsmann", sagte sein Kumpel Kühnhackl.Auch den Abstieg seines EVL in die Niederungen der Oberliga hat er verwunden. Er glaubt an den Aufstieg in die DEL 2 binnen zwei Jahren. Sollte das nichts werden, gibt es immer noch den FC Bayern München - Schloders zweite Leidenschaft. Seit 2005 ist er Dauerkartenbesitzer.